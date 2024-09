Olivia Testa sposerà Ansperto Radice Fossati, la visita alla location con Fiorello e Susanna Biondo

video suggerito

A cura di Gaia Martino

La "figlia" di Rosario Fiorello, Olivia Testa, è in attesa del suo primo figlio e presto convolerà a nozze. La notizia dell'imminente matrimonio arriva dall'ultimo numero del settimanale Chi, pubblicato oggi, che racconta della visita alla location scelta, a Venezia, per la famiglia al completo. Con foto in allegato, la rivista svela anche l'identità del futuro sposo, Ansperto Radice Fossati Confalonieri.

Olivia Testa in dolce attesa a ottobre sposerà Ansperto Radice Fossati Confalonieri

Olivia Testa è la figlia di Susanna Biondo, moglie di Fiorello, nata dalla precedente relazione con Edoardo Testa. Lo showman ha sempre considerato la 30enne sua figlia e non ha mai nascosto il profondo affetto che prova: "Quando scherzando mi dice che non sono il suo papà naturale, le dico che ha ragione, sono un papà frizzante", disse in una puntata di VivaRai2. La famiglia allargata ha così deciso di volare a Venezia per trascorrere un weekend di relax e per fare "un ultimo sopralluogo prima del grande giorno", si legge. Nella città veneta, ad ottobre, Olivia Testa sposerà Ansperto Radice Fossati Confalonieri, discendente di una delle famiglie più antiche della nobiltà milanese, scrive Chi.

Foto di Chi

Chi è Ansperto Radice Fossati Confalonieri, il futuro marito di Olivia Testa

Davanti ai fotografi di Chi, Olivia Testa e Ansperto Radice Fossati Confalonieri si sono scambiati un passionale bacio. Lui, fa sapere la rivista, è discendente di una delle famiglie più antiche della nobiltà milanese. Sul suo sito ufficiale a cui ha prestato il nome – e visibile sul profilo Instagram – si descrive come una persona "estremamente versatile, curiosa e pieno di risorse". "Con una comprovata esperienza nella creazione di materiali di marketing visivamente accattivanti ed efficaci, uso immagini per raccontare storie che entrino in contatto con le persone", si legge. Sia lui che Olivia Testa sono riservati sulla loro relazione. Lei, nonostante il "papà" vip, ha scelto una vita lontana dai riflettori. Vive a Milano e lavora nel Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026.

Olivia Testa e Ansperto Radice Fossati Confalonieri (foto di CHI)