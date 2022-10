Monica Bellucci incanta Parigi: gli occhi sono tutti per la diva in abito da sera Monica Bellucci ha partecipato a un evento targato Cartier, Maison a cui è legata da tempo. Ha incantato tutti con la sua innata eleganza.

A cura di Giusy Dente

Monica Bellucci in Dolce&Gabbana

Dopo due anni di ristrutturazione, Cartier ha riaperto la famosa sede di Rue de la Paix, la cui storia è cominciata nel 1899. Al flagship parigino è stato aggiunto un cortile interno e uno spazio privato che rimanda all'estetica di un appartamento privato parigino, ma è stata lasciata intatta la facciata storica dell'edificio originale. La Maison di gioielleria per rinnovare la famosa boutique ha coinvolto una nutrita squadra di professionisti: architetti, artisti, scenografi, ingegneri, pittori per un totale di un centinaio di persone. All'evento del 19 ottobre era presente anche Monica Bellucci, storica amica della gioielleria.

Monica Bellucci e Cartier, una lunga storia d'amore

Nelle grandi occasioni Monica Bellucci si affida sempre a Cartier, per impreziosire i suoi eleganti outfit. Ne ha indossato le creazioni al Festival del Cinema di Venezia, dove ha sfilato sul red carpet portando l'eleganza senza tempo del nero, uno dei colori che predilige per le serate di gala. E lo stesso ha fatto al Maria Callas Monaco Gala e Awards, dove le è stato consegnato un riconoscimento per la sua interpretazione della Divina: ha ritirato il premio con un abito da sera dal maxi spacco.

La diva condivide questa passione con sua figlia Deva Cassel. La neo 18enne (li ha compiuti il 12 settembre) sta seguendo le orme di sua madre nel mondo del cinema e della moda: da anni è protagonista su passerelle e copertine. Ha posato per la rivista Bilan Lux come una dea, proprio sfoggiando una serie di preziosi gioielli Cartier di Alta Gioielleria in oro bianco, diamanti e smeraldi. Monica Bellucci non poteva rinunciare ai gioielli Cartier al party organizzato dalla Maison.

in foto: abito Dolce&Gabbana

Monica Bellucci con le rose sull'abito

Monica Bellucci è stata legata alla Maison Dolce&Gabbana in qualità di testimonial, ruolo oggi ricoperto da sua figlia Deva Cassel. Nelle grandi occasioni si affida spesso alla Casa di moda per i suoi eleganti outfit. Per la serata parigina organizzata da Cartier ha indossato un lungo abito da sera in seta, con maniche lunghe leggermente arricciate e ampia scollatura a V sia davanti che sulla schiena, che lascia le spalle parzialmente nude. La stampa è una delle più iconiche del brand: rose rosse su sfondo nero. L'attrice ha completato il look con décolleté nere e gioielli Cartier, optando per capelli lisci sciolti sulle spalle e un make-up leggero che ha esaltato la sua naturale bellezza.