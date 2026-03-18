Venduta la villa in Toscana di Monica Bellucci e Tim Burton: ha 10 camere da letto e due vigneti

Monica Bellucci e Tim Burton si sono lasciati da diversi mesi e hanno deciso di mettere in vendita l’enorme villa in Toscana che avevano acquistato lo scorso anno: ecco com’è fatta.

Monica Bellucci e Tim Burton hanno messo fine alla loro relazione da diversi mesi ma ad oggi si torna a parlare di loro, il motivo? Durante i 3 anni d'amore avevano acquistato casa insieme, un'enorme dimora storica in Toscana, per la precisione a San Casciano. Nonostante i due abbiano mantenuto buoni rapporti dopo la rottura, non frequentano più l'abitazione ed è per questa che l'hanno venduta: ecco com'è fatta la meravigliosa villa immersa nel verde.

La villa immersa tra le colline toscane

Lo scorso anno Monica Bellucci e Tim Burton avevano acquistato una villa a San Casciano da una famiglia britannica ma oggi, vista la rottura, l'hanno rimessa in vendita tramite l'agenzia immobiliare di lusso Lionard. La tenuta è immersa nelle campagne senesi, per essere precisi si trova in una frazione di Palazzone, a due passi dalla Val d'Orcia, e si estende su una superficie di 1.300 metri quadrati. È formata da tre diversi edifici, ovvero una dimora padronale, un'antica cascina e un cottage ed è dotata di 14 ettari di terreno divisi tra un bosco di 6 ettari, un uliveto, due vigneti e un giardino con piscina con vista sulle colline toscane.

La villa in Toscana appartenuta a Monica Bellucci e Tim Burton

Gli interni della tenuta in Toscana dell'ex coppia

All'interno la maxi villa di Monica Bellucci e Tom Burton conta ben 10 camere da letto e 13 bagni, oltre che diverse terrazze panoramiche. Arredata interamente in stile classico, è dotata di camini in pietra, soffitti con travi a vista e ampie porte-finestre sul patio. Il suo punto forte, però, è l'incredibile privacy che garantisce. Qual è il prezzo della tenuta? Al momento non è stato comunicato, la Lionard Luxury Real Estate ha accettato solo trattative private ma, considerando gli enormi spazi super sofisticati, potrebbe valere diversi milioni. Stando a un recente post condiviso dall'agenzia, il nuovo acquirente sarebbe già stato trovato ma al momento il suo nome rimane top secret.