stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Venduta la villa in Toscana di Monica Bellucci e Tim Burton: ha 10 camere da letto e due vigneti

Monica Bellucci e Tim Burton si sono lasciati da diversi mesi e hanno deciso di mettere in vendita l’enorme villa in Toscana che avevano acquistato lo scorso anno: ecco com’è fatta.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

Monica Bellucci e Tim Burton hanno messo fine alla loro relazione da diversi mesi ma ad oggi si torna a parlare di loro, il motivo? Durante i 3 anni d'amore avevano acquistato casa insieme, un'enorme dimora storica in Toscana, per la precisione a San Casciano. Nonostante i due abbiano mantenuto buoni rapporti dopo la rottura, non frequentano più l'abitazione ed è per questa che l'hanno venduta: ecco com'è fatta la meravigliosa villa immersa nel verde.

La villa immersa tra le colline toscane

Lo scorso anno Monica Bellucci e Tim Burton avevano acquistato una villa a San Casciano da una famiglia britannica ma oggi, vista la rottura, l'hanno rimessa in vendita tramite l'agenzia immobiliare di lusso Lionard. La tenuta è immersa nelle campagne senesi, per essere precisi si trova in una frazione di Palazzone, a due passi dalla Val d'Orcia, e si estende su una superficie di 1.300 metri quadrati. È formata da tre diversi edifici, ovvero una dimora padronale, un'antica cascina e un cottage ed è dotata di 14 ettari di terreno divisi tra un bosco di 6 ettari, un uliveto, due vigneti e un giardino con piscina con vista sulle colline toscane.

La villa in Toscana appartenuta a Monica Bellucci e Tim Burton
La villa in Toscana appartenuta a Monica Bellucci e Tim Burton

Gli interni della tenuta in Toscana dell'ex coppia

All'interno la maxi villa di Monica Bellucci e Tom Burton conta ben 10 camere da letto e 13 bagni, oltre che diverse terrazze panoramiche. Arredata interamente in stile classico, è dotata di camini in pietra, soffitti con travi a vista e ampie porte-finestre sul patio. Il suo punto forte, però, è l'incredibile privacy che garantisce. Qual è il prezzo della tenuta? Al momento non è stato comunicato, la Lionard Luxury Real Estate ha accettato solo trattative private ma, considerando gli enormi spazi super sofisticati, potrebbe valere diversi milioni. Stando a un recente post condiviso dall'agenzia, il nuovo acquirente sarebbe già stato trovato ma al momento il suo nome rimane top secret.

Leggi anche
La casa di Giorgia Palmas e Filippo Magnini: camino in salone e cucina contemporanea
Casa e living
0 CONDIVISIONI
Immagine
Trend
Sono questi i 6 colori di tendenza per la Primavera/Estate 2026
Caffè, musica al mattino e divertimento senza hangover: che cos'è il soft clubbing, l'ultimo trend della Gen Z
Caffè, musica al mattino e divertimento senza hangover: che cos'è il soft clubbing, l'ultimo trend della Gen Z
Il gilet è il capo chiave per creare un look di tendenza: 10 modelli must have e gli abbinamenti più cool
Il gilet è il capo chiave per creare un look di tendenza: 10 modelli must have e gli abbinamenti più cool
Hoodie mania, il cappuccio cambia le regole: l'evoluzione della felpa e la tendenza che unisce comfort e couture
Hoodie mania, il cappuccio cambia le regole: l'evoluzione della felpa e la tendenza che unisce comfort e couture
Perché la GenZ in inverno non indossa il cappello? La nuova mania sono le sciarpe da mettere in testa
Perché la GenZ in inverno non indossa il cappello? La nuova mania sono le sciarpe da mettere in testa
Il ritorno delle mini giacche: la tendenza dei blazer "tagliati" in stile anni '60
Il ritorno delle mini giacche: la tendenza dei blazer "tagliati" in stile anni '60
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views