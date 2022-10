Deva Cassel come una dea in bianco: la figlia di Monica Bellucci splende con diamanti e smeraldi Deva Cassel è diventata protagonista di un nuovo servizio fotografico fashion e per l’occasione si è trasformata in una vera e propria dea: ecco chi ha firmato il suo abito bianco e i suoi gioielli scintillanti.

A cura di Valeria Paglionico

Deva Cassel è cresciuta: da poco più di un mese la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel è diventata maggiorenne ed è pronta per conquistare il mondo dello spettacolo. Certo, è ormai da anni che calca le passerelle internazionali e che conquista le copertine delle riviste fashion, ma è chiaro che ora che ha 18 anni le si apriranno moltissime altre porte dal punto di vista professionale. Non sorprende, dunque, che proprio negli ultimi giorni sia diventata protagonista di alcune Cover Story del magazine Bilan Luxe all'insegna del glamour. Dopo essersi trasformata in una dark lady col mini abito di tulle, ora è diventata una dea in total white: ecco tutti i dettagli del look della diva.

Il look candido di Deva Cassel

Ninghetto Marc è il fotografo che ha immortalato Deva Cassel nelle foto pubblicate sulla rivista Bilan Luxe, colui che in pochi scatti è riuscito a far emergere tutta l'innata sensualità della giovane modella. La figlia di Monica Bellucci ha posato sullo sfondo di un sontuoso corridoio arredato con tende e dettagli bianchi e oro, apparendo meravigliosa ed eterea come una vera e propria dea. Ha puntato sull'eleganza di Dior con un maxi vestito bianco, un modello smanicato con la gonna ampia e principesca e un bustier leggermente plissettato con una maxi scollatura che ha messo in risalto il décolleté.

Deva Cassel con i gioielli Cartier

Chi ha firmato i gioielli scintillanti di Deva Cassel

Per completare il tutto ha indossato una serie di preziosi gioielli Cartier in oro bianco, diamanti e smeraldi, tutti delle collezioni di Alta Gioielleria. Gli orecchini e il collier sono coordinati e sono così scintillanti che sembrano essere usciti da una fiaba. Capelli sciolti e lisci portati con la fila centrale, trucco appena accennato ed espressione serissima: Deva Cassel sembra essere nata per fare la modella. Dopo aver sfilato per Dolce&Gabbana all'ultima Milano Fashion Week, quand'è che la figlia di Monica Bellucci ritornerà in passerella?