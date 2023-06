Monica Bellucci alla sfilata di Jacquemus: c’è la figlia Deva Cassel in passerella Monica Bellucci era tra il pubblico della sfilata di Jacquemus a Versailles, dove ha fatto il tifo per sua figlia Deva Cassel in passerella.

A cura di Giusy Dente

Monica Bellucci e Deva Cassel

Dopo i campi di lavanda della Provenza e le miniere di sale della Camargue ad Arles, Jacquemus ha confermato la predilezione per le location esclusive anche in occasione della presentazione della collezione Fall/Winter 2023-24. La Maison stavolta ha sfilato presso la reggia di Versailles, presentando una linea sfarzosa ed elegante che reinterpreta in chiave moderna e sensuale il lusso dei tempi di re Luigi XIV. La collezione si chiama Le chouchou. Hanno sfilato modelle famosissime come Kendall Jenner e Gigi Hadid. Presente anche Deva Cassel: tra il pubblico non poteva mancare Monica Bellucci, grande fan di sua figlia.

Deva Cassel in passerella per Jacquemus

L'avevamo lasciata sulla passerella di Coperni, dove ha sfilato come una "Cappuccetto rosso" in versione dark, durante la Settimana della Moda parigina. Prima ancora, avevamo visto Deva Cassel in abito sottoveste allo show di Dolce&Gabbana, Maison a cui sia lei che sua madre Monica Bellucci sono molto legate. La 18enne è uno dei nomi di spicco del settore e difatti l'ha voluta anche Jacquemus, che a Versailles (proprio presso la reggia famosa in tuto il mondo) ha presentato la collezione FW24.

Deva Cassel sfila per Jacquemus, FW24

La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel ha sfilato in total white, colore dominante nella collezione Le chouchou: un completo composto da gonna midi e giacca asimmetrica, con stivali color crema e borsa bianca. A fare il tifo per lei tra il pubblico non poteva mancare proprio l'attrice, che è la sua più grande fan.

Monica Bellucci in Jacquemus

L'eleganza senza tempo di Monica Bellucci

L'attrice è poco presente sui social e tende a condividere solo foto legate alla sfera professionale. Spiccano poi sui suoi social le foto di Deva Cassel, la figlia nata dal matrimonio con Vincent Cassel. È la sua fan numero 1, ne è orgogliosissima. Deva Cassel ha seguito le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo, concentrandosi sul settore moda: ha iniziato a sfilare giovanissima e oggi la sua vita si snoda tra copertine, passerelle, pubblicità.

Monica Bellucci in Jacquemus

In occasione della sfilata di Jacquemus, l'attrice è volata a Versailles per ammirare sua figlia in passerella. Come gli altri invitati allo show, ha raggiunto la location dell'evento in barca e da lì si è goduta lo spettacolo. Presenti anche Victoria Beckham, Laetitia Casta, Valentina Ferragni, Eva Longoria, Emily Ratajkowski (in versione ballerina con tutù).

Monica Bellucci in Jacquemus

Monica Bellucci ha optato per l'occasione per l'intramontabile eleganza del tailleur, un modello di lino color prugna. La giacca ha una silhouette squadrata e asimmetrica, con chiusura a portafoglio monobottone. È il modello Tibau e costa 830 euro. I pantaloni coordinati a vita alta presentano spacchi sugli orli e costano 480 euro. Ha aggiunto pochette e stivaletti neri. Ha infine completato l'outfit con un paio di occhiali da sole scuri da diva.