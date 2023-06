Emily Ratajkowski come una ballerina: la sfilata di Jacquemus è in reggiseno e tutù La sfilata di Jacquemus ha chiuso la settimana della moda maschile di Parigi. Erano presenti allo show Eva Longoria, Victoria Beckham, Emily Rtajkowski.

A cura di Giusy Dente

Emily Ratajkiwski

Emily Ratajkowski era seduta in prima fila alla sfilata di Jacquemus. Lo stilista ha presentato la collezione "Le chouchou" allo Château de Versailles, una location prestigiosa che segue le ambientazioni spettacolari dei precedenti show: i campi di grano in Val-d'Oise, i campi di lavanda in Provenza. È stato l'evento di chiusura della settimana della moda maschile di Parigi. Presenti allo show, oltre alla modella, tantissime altre celebrity tra cui Eva Longoria e la sua amica di lunga data Victoria Beckham (accompagnata dal marito David Beckham).

Mentre l'Ex Spice Girl ha optato per un must dei suoi look, cioè l'abito sottoveste in una delicata nuance rosa cipria, l'attrice ha puntato sul total white: un completo di lino composto da blazer asimmetrico oversize e pantaloni a gamba larga. Completamente diverso l'oufit della modella, che ha stupito in una versione "ballerina" tutt'altro che tradizionale però.

Il look total white di Emily Ratajkowski

A distanza di poche settimane, Emily Ratajkowski è tornata a Parigi. La modella è stata ospite della Fashion Week dello scorso marzo, dove ha preso parte come ospite allo show di Loewe (con un originale top a forma di fiore). Stavolta è tornata nella capitale francese per un altro imperdibile appuntamento del settore fashion: la sfilata di Jacquemus, che ha portato in passerella la nuova collezione Uomo Primavera/Estate 2024.

Per l'occasione, la modella ha scelto un look da ballerina, ma stravolgendolo in chiave più audace e sexy. Ha indossato un outfit total white, con una gonna del tutto simile ai tutu che indossano le danzatrici in scena. Lo ha abbinato a un reggiseno strutturato con chiusura a bottoncini frontale, ampie maniche trasparenti e fluttuanti che lasciano le spalle nude.

Lo ha completato con un paio di scarpe iconiche: sono le Mary Jane con tacco sottile, punta squadrata, cinturino e fiocchetti sul davanti. Infine ha aggiunto una micro bag in argento lucido. Unico tocco di colore: un rossetto sgargiante rosso fuoco sulle labbra.