Jacquemus sfila a Versailles: dalle culotte ai gambaletti di pizzo, la lingerie trionfa in passerella Jacquemus ha presentato la sua collezione F/W 2023-24, lo ha fatto in una location leggendaria e d’impatto: la reggia di Versailles. Tra babydoll usati come minidress, gambaletti di pizzo e culotte con le ruches, gli abiti lingerie hanno trionfato in passerella.

A cura di Valeria Paglionico

Il mese dedicato alle Fashion Week è terminato ma Jacquemus ha scelto di sfilare fuori dai tradizionali calendari come fa ormai da anni. Oggi, 26 giugno 2026, ha presentato la collezione Fall/Winter 2023-24 firmata dal direttore creativo Simon Porte ed è stata un trionfo di eleganza e glamour tra strascichi di tulle, gonne a palloncino e calzini a gambaletto di pizzo. Ancora una volta a rendere lo show memorabile e d'impatto non sono stati solo gli abiti lanciati in passerella ma anche la location: dopo i campi di lavanda della Provenza e le miniere di sale della Camargue ad Arles, ora la Maison ha scelto la reggia di Versailles, la dimora del re Sole considerata uno dei simboli della Francia.

La collezione chouchou di Jacquemus

Si chiama Le chouchou ed è la collezione F/W 2023-24 presentata questo pomeriggio dalla Maison Jacquemus. Minigonne a ruota in delicato tulle, minidress a palloncino, mantelli trasparenti e lunghissimi strascichi che fluttuano col vento: gli abiti lanciati in passerella sembrano reinterpretare in chiave moderna e sensuale lo stile sfarzoso e barocco dei tempi di re Luigi XIV.

Jacquemus F/W 2023–24

I gambaletti di pizzo alti fino al ginocchio sono un must-have, le culotte con le ruches devono essere mostrate, i babydoll diventano minidress. Non sono mancati gli accessori destinati a diventare iconici, dalle ballerine con la punta quadrata (riferimento alla passione per la danza di re Sole) alla borsa House col manico ad anello d'oro che ricorda la struttura delle ampie pergamene da proclami, un modello però più minimal rispetto a quelle che l'hanno preceduta. Anche per quanto riguarda i colori a trionfare è stata la semplicità delle nuance primarie, dal bianco al nero, passando per il blu notte e per il rosso (anche se con qualche tocco scintillante o a pois).

Kendall Jenner sfila per Jacquemus

Perché Jacquemus ha sfilato a Versailles

La location della sfilata di Jacquemus non è stata scelta a caso: da sempre legata alle sue origini, la Maison è tornata a rendere omaggio alla Francia. La reggia di Versailles è un luogo ricco di storia, la dimora di Luigi XIV, il re Sole che ancora oggi viene considerato uno dei padri del lusso, ma di solito è una location inaccessibile per il mondo della moda (fatta eccezione per i grandi nomi come Chanel).

Jacquemus F/W 2023–24

Simone Port ci è riuscito e non poteva che fare le cose in grande: un tappeto rosso lungo 400 metri allestito nei giardini di fronte la reggia è stato trasformato in passerella, mentre gli ospiti, da Emily Ratajkowski a David e Victoria Beckham, hanno potuto assistere allo show a bordo di alcune barchette a remi ormeggiate sui bordi del Gran Canal. Per lo stilista Versailles è sempre stato un sogno di infanzia e oggi gli ha permesso di esplorare nuove possibilità lavorative. L'obiettivo? Mostrare il lato poetico e romantico del lusso, spingendo i giovani a riscoprire il patrimonio storico e artistico di una location leggendaria che in alternativa non sarebbe di loro interesse.