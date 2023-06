Milano Fashion Week, le date e il calendario delle sfilate Uomo dal 16 al 20 giugno 2024 Arriva la nuova edizione di Milano Moda Uomo dedicata alle collezioni Primavera/Estate 2024: le novità, i grandi ritorni e gli assenti d’eccezione.

Fendi

A Milano sta per iniziare una nuova Settimana della Moda: dal 16 al 20 giugno i designer presenteranno le collezioni Uomo per la Primavera/Estate 2024. Il calendario quest'anno è ricco di novità e ritorni: si parte con lo show di Valentino, che dopo anni di sfilate co-ed ha deciso di presentare la collezione menswear all'Università Statale di Milano. Tra i grandi assenti – da Fendi a Versace – e i debutti eccellenti, ecco gli eventi da non perdere.

Il calendario di Milano Moda Uomo

Venerdì 16 giugno

14:00 VALENTINO – via Festa del Perdono 7

18:00 BILLIONAIRE – via Gesù 6/8

19:00 1017 ALYX 9SM – via Ventura 14

20:00 DSQUARED2 – via Perin del Vaga 2

Sabato 17 giugno

10:30 MSGM – via F. Aporti 19

12:30 DOLCE&GABBANA – viale Piave 24

15:00 NEIL BARRETT – via Ceresio 7

16:00 FEDERICO CINA – via Colico 21

18:00 JORDANLUCA – via Tortona 27

19:00 EMPORIO ARMANI – via Bergognone 59

Domenica 18 giugno

10:00 SWIMON CRACKER – via Bergamo 14

11:00 MAGLIANO – via Piranesi 14

12:00 ETRO – via Valenza 2

14:00 PRADA – via Lorenzini 14

16:00 ANDERSSON BELL -via San Paolo 10

18:00 CHARLES JEFFREY LOVERBOY – via Tortona 27

19:00 JW ANDERSON – via Tortona 58

20:30 44 LABEL GROUP – via Colleoni gate 12

Lunedì 19 giugno

10:00 DHRUV KAPOOR – via G. Sacchi 5

11:00 GIORGIO ARMANI – via Borgonuovo 21

14:00 ZEGNA (Location non ancora svelata)

Magliano Primavera/Estate 2023

Come vedere le sfilate della Milano Fashion Week Men's Collection

La Settimana della Moda coinvolge tutta la città, che per il lungo weekend si anima con eventi e party. Le sfilate però rimangono eventi chiusi al pubblico: possono entrare solo i possessori di un invito, o gli addetti ai lavori accreditati. Questo non significa che bisogna rinunciare a guardare le sfilate: sono trasmesse in streaming sulla piattaforma dedicata di Camera Moda, o dai singoli canali social dei brand, verificando prima orari e modalità.

Prada Autunno/Inverno 2022–23

Le novità della Settimana della Moda di giugno 2023

La nuova edizione di Milano Moda Uomo si apre con l'atteso ritorno di Valentino a Milano: il suo show all'Università è un omaggio alle prime collezioni di Mr Valentino Garavani. Tornano all'ombra del Duomo anche Neil Barret e Ralph Lauren Purple Label, mentre escono dal calendario Versace e Fendi. Gucci non sfila, ma ha annunciato una presentazione venerdì 16 giugno. Tra le new entry, invece, una menzione d'onore all'esordio di Andersson Bell.

Federico Cina Autunno/Inverno 2023–24

Grande attesa anche per Setchu e Magliano, premiati ai LVMH Prize 2023: il designer giapponese presenta la sua collezione sabato 17 giugno, mentre Magliano sfila il giorno successivo. A chiudere la kermesse ancora una volta saranno gli show digitali, nella giornata di martedì 20 giugno. Tra gli eventi da segnare in agenda c'è sicuramente il Fashion Film Festival Milano 2023: la Award Ceremony è prevista per lunedì 19 maggio sera.