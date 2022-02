Milano Fashion Week, gli eventi di oggi 27 febbraio: come vedere la sfilata di Giorgio Armani La Settimana della Moda di Milano si avvia alla quinta e penultima giornata di sfilate: tra i protagonisti di oggi, domenica 27 febbraio, ci sono DSquared2, Luisa Spagnoli, Laura Biagiotti e Giorgio Armani.

A cura di Beatrice Manca

Giorgio Armani Primavera/Estate 2022

La Milano Fashion Week si avvia alla sua conclusione: tra domenica e lunedì mattina si svolgeranno le ultime sfilate Autunno/Inverno 2022-23 dedicate alla donna. Un'edizione tornata ai fasti pre-Covid: Milano si è riempita di nuovo di star internazionali e, tolti i limiti di capienza, le sfilate sono di nuovo affollate di celebrità, da Mahmood a Chiara Ferragni, da Tananai a Rihanna. La giornata di domenica si apre alle 09:30 con lo show di MSGM, per poi proseguire DSquared2, Luisa Spagnoli e Laura Biagiotti. Alle 15:00 è la volta del doppio show di Giorgio Armani, mentre per quanto riguarda le presentazioni l'appuntamento da non perdere è lo show di DROMe, dedicato alla vita notturna dei club.

Le sfilate di domenica 27 febbraio e gli eventi in calendario

09:30 MSGM – viale Piceno 17

10:30 Ferrari – via B. Colleoni

11:30 DSquared2 – via Valtellina 7

12:30 Luisa Spagnoli – via Besana 12

13:30 Laura Bigiotti

14:000 Alexandra Moura

15:00 Giorgio Armani – via Borgonuovo

16:00 Cormio

17:00 Francesca Liberatore

18:00 Hui

19:00 Aniye Records – via San Luca 3

20:00 Han Kjobenhavn

11:30-16:00 DROMe – presentazione in via Gesù 11 Milano Moda Donna 2022

Dove vedere le sfilate di Giorgio Armani alla Fashion Week

Le sfilate ormai sono tornate quasi completamente in presenza e gli stilisti hanno scelto location suggestive per presentare le nuove collezioni. Nonostante ciò, gli inviti alle sfilate rimangono un miraggio per la maggior parte degli appassionati. Giorgio Armani presenta la sua nuova collezione nel teatro di via Borgonuovo 21: chi non ha un invito può comunque assistere allo show comodamente da casa, sintonizzandosi alle ore 15 sul sito di Camera Moda, che ha allestito una piattaforma apposita, o sul sito ufficiale del brand. Immagini e video dello show verranno anche trasmessi sul canale Instagram di Giorgio Armani e sui social: non resta che segnarlo in agenda e godersi lo spettacolo!