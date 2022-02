A Milano tornano le location spettacolari: le sfilate più suggestive della Fashion Week La Milano Fashion Week Autunno/Inverno 2022 è ufficialmente entrata nel vivo. Da Prada a Fendi, da Gucci a Bottega Veneta, scopriamo gli allestimenti più belli di questa settimana della moda milanese.

A cura di Clara Salzano

La passerella Diesel per la Milano Fashion Week A/I 2022

La Milano Fashion Week Autunno/Inverno 2022 è ufficialmente entrata nel vivo. Durante la settimana di sfilate a Milano, di nuovo in presenza quest'anno, tutta la città vive per accogliere gli eventi della Moda ed è caccia alle location in cui si vedranno le nuove collezioni in passerella e le star internazionali ad assistere. Da Prada a Fendi, passando per Gucci e Bottega Veneta, scopriamo gli allestimenti più belli proposti in questa Milano Fashion Week A/I 2022.

La sfilata di Prada nel deposito della Fondazione

Uno scheletro d'architettura per la sfilata di Fendi

L'allestimento per la sfilata di Fendi, come per la collezione presentata alla Milano Fashion Week A/I 2022, è un ritorno all'essenzialità. La passerella firmata da Bureau Betak si presenta come uno scheletro architettonico, una struttura spoglia con grandi archi in cemento lungo un grande padiglione industriale di via Solari, 35. Tutti gli elementi non necessari alla costruzione dello spazio sono stati eliminati per creare un'atmosfera senza tempo, che scandisce il ritmo stesso della passerella e trasmette la sua forza.

La sfilata di Fendi alla Milano Fashion Week A/I 2022

La passerella di Diesel con sculture iperreali

Cinque gigantesche sculture di 25 x 50 piedi hanno caratterizzato la passerella di Diesel in via Moncucco per la MFW A/I 2022 del 23 febbraio. L'allestimento è stato progettato dal Direttore Creativo Glenn Martens che ha voluto rappresentare con le sue sculture iperreali dei giganti del potere e della sicurezza. La passerella di Diesel invita, con le le forme generose delle sculture che si adattano allo spazio costretto, invita a "una visione intima della natura umana".

Le sculture gigantesche sulla passerella Diesel

Una serra per le sfilate di Brunello Cucinelli

Brunello Cucinelli sceglie un palazzo della China Town milanese per allestire la sua presentazione della collezione per la Milano Fashio Week 2022. Lo stilista toscano ha creato fatto esibire le sue modelli all'interno di una grande serra in stile liberty nel cortile interno del palazzo inondato di piante e luce naturale.

La passerella serra di Brunello Cucinelli per la Milano Fashion Week Autunno/Inverno 2022 @BrunelloCucinelli

Le strade di Milano sono la passerella di Sunnei

Sunnei è un marchio di moda street e non poteva scegliere passerella più adatta alla sua collezione Autunno/Inverno 2022 che una strada di Milano. La location è stata svelata ai non invitati solo poco prima della sfilata che si è tenuta non lontano dalla Fondazione Prada, a sud del capoluogo meneghino.

Sunnei sfila in una strada a sud di Milano

Prada sfila in una stazione spaziale

Lo studio OMA/AMO dell'architetto Rem Koolhaas ha curato l'allestimento per la sfilata di Prada alla Fondazione di via Lorenzini a Milano. È stato riproposto lo stesso allestimento che era stato presentato per la Milano Fashion Week maschile e che realizza volutamente una dicotomia tra tecnologico e analogico.

La location della sfilata Prada

Le modelle sfilano in una galleria simile ad una stazione spaziale con luci violette al led per approdare su una pavimento ovattato e uniforme caratterizzato da una moquette ocra. Tutto intorno domina il nero con una sola striscia gialla a zig-zag che illumina le modelle mentre ai lati il pubblico assiste su sedute tipo cinema d’essai.