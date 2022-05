Michelle Williams, primo red carpet col pancione: a Cannes sceglie la comodità delle scarpe basse Michelle Williams, la Jen di Dawoon’s Creek, è in attesa del terzo figlio. Il Festival di Cannes è stato il primo red carpet col pancione.

A cura di Giusy Dente

Michelle Williams in Chanel

Prosegue la programmazione del Festival di Cannes, ricchissima di eventi e anteprime. Tante celebrities sono accorse sul red carpet e alla successiva proiezione del film Showing Up della regisra Kelly Reichardt con Michelle Williams protagonista: i due sono alla quarta collaborazione. Per lei è stato il primo evento di gala da quando, due settimane fa, ha annunciato di essere in attesa del terzo figlio. E non è la sola mamma, presente quest'anno alla kermesse. Nei giorni scorsi ha fieramente mostrato il pancione anche Adriana Lima, fasciata in abiti audaci.

Michelle Williams sfila col pancione

Michelle Williams e il marito, il regista Thomas Kail, aspettano il loro secondo figlio, il terzo per l’attrice quattro volte candidata agli Oscar. La 41enne, infatti, ha avuto una figlia dalla precedente relazione col compianto Heath Ledger: Matilda ha oggi 16 anni. La coppia sta insieme dal 2019, anche se la relazione è stata ufficializzata solo l’anno successivo. In pieno lockdown è nato il loro primogenito, che presto avrà quindi un fratellino o una sorellina, che nascerà in autunno.

Michelle Williams in Chanel

L’annuncio della gravidanza è arrivato con una copertina di Variety, rilasciata il 10 maggio, in cui la Jen Lindley di Dawson’s Creek si è detta entusiasta e piena di gioia. Nell'intervista ha lungamente parlato della maternità, rivelando: "Non c'è nessun impegno migliore del crescere bene un bambino. Anche questo è un atto creativo. Avere figli è così. Unisci il tuo DNA con qualcun altro per creare una nuova vita".

Michelle Williams in Chanel

Il look di Michelle Williams sul red carpet

L'attrice ha sfilato sul red carpet indossando un lungo abito blu e bianco leggermente drappeggiato, con ricami floreali, dalla linea ampia e morbida. È una creazione firmata Chanel, appartenente alla collezione Spring 2022, con bretelline sottili al posto delle maniche lunghe del modello originale. Lo ha abbinato a gioielli in argento e ballerine, anche queste della Maison francese. Niente scarpe col tacco dunque: ha preferito la comodità, andando contro il tradizionale dress code degli eventi di gala, una scelta che in questa edizione della kermesse è stata seguita da molte celebrities, stanche forse di rispettare certi codici stilistici. Marion Cotillard per esempio ha sfilato con gli shorts e in tante hanno optato per zoccoli, sneakers e anfibi, dimostrando proprio come Michelle Williams che non è necessario il tacco a spillo per essere eleganti e sentirsi belle.