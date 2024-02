Michelle Hunziker veste matchy matchy con Cesare: nonna e nipote hanno gli stessi jeans Michelle Hunziker si gode una giornata con il nipote Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Il piccolo e la nonna hanno lo stesso outfit total denim. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Michelle Hunziker è sempre più legata al nipotino Cesare, figlio della sua primogenita Aurora Ramazzotti e del compagno Goffredo Cerza. La conduttrice ha postato una storia sul suo profilo Instagram mentre gioca con il bambino, che il 30 marzo festeggerà un anno. Nonna e nipote sono en pendant: sia Hunziker che il piccolo indossano gli stessi jeans.

Il look matchy matchy tra nonna e nipote

Come vediamo dalle storie Instagram, Michelle Hunziker scherza con il piccolo Cesare dicendo: "Ci siamo vestiti uguale, abbiamo gli stessi jeans". L'imprenditrice e conduttrice indossa un total look in denim composto da camicia e jeans. Proprio questi ultimi sono uguali a quelli del nipote, che nel frattempo sembra abbia già iniziato a muovere i primi passi da solo: il risultato è un outfit matchy matchy.

I primi passi di cesare

Sempre in tema di primi passi, pochi giorni fa Aurora Ramazzotti aveva postato un video del figlio mentre balla insieme a lei in casa, proprio come sta facendo nel video condiviso dalla nonna Michelle Hunziker. Quest'ultima ha dimostrato più volte in pubblico l'orgoglio per la figlia e per il nipote. Per il compleanno della figlia, Hunziker le ha dedicato un video sui social per il suo 27esimo compleanno, lo scorso 5 dicembre, in cui si dice orgogliosa della famiglia che sta costruendo con il compagno Goffredo Cerza.