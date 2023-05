Michelle Hunziker senza trucco: al naturale somiglia in modo impressionante ad Aurora Ramazzotti Michelle Hunziker ha seguito la mania dei selfie senza trucco sui social, documentando il suo risveglio al naturale. In quanti hanno notato la somiglianza con Aurora Ramazzotti?

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker è diventata nonna da poco più di un mese ma nessuno lo direbbe, tanto che lei stessa non perde occasione per ironizzare sul suo "status" tra rap in coppia con Gerry Scotti e scatti in bigodini e pantofole. Sebbene a livello estetico non rispecchi affatto lo stereotipo della nonnina anziana, quando si parla di amore incondizionato nei confronti del nipote sembra non avere rivali. Ama trascorrere le giornate con Cesare, tanto da avergli dedicato anche un angolo ad hoc a casa sua con tanto di culletta e fasciatoio. Nelle ultime ore, però, ha documentato il suo risveglio "in solitaria" e lo ha fatto con un adorabile selfie al naturale.

Il selfie senza trucco di Michelle Hunziker

Scattarsi foto senza trucco è ormai una vera e propria mania tra le star, che sui social fanno a gara per dimostrare che la propria bellezza rimane invariata anche al naturale. L'ultima a non aver resistito al trend è stata Michelle Hunziker, che questa mattina si è scattata un adorabile selfie in versione acqua e sapone. Lo ha fatto poco dopo essersi svegliata, così da augurare il buongiorno a tutti i followers. La conduttrice si è immortalata in primo piano con indosso una felpa bianca, i capelli leggermente spettinati e lo sguardo ancora un tantino assonnato. In quanti direbbero che ha 45 anni? Sebbene il tempo passi, lei sembra non sentirne assolutamente il peso.

Michelle Hunziker senza trucco

Michelle e Aurora, mamma e figlia sono due gocce d'acqua

Il dettaglio che è impossibile non notare è che Michelle Hunziker senza neppure un filo di trucco sul viso somiglia in modo impressionante alla figlia Aurora Ramazzotti. Quest'ultima ha quasi del tutto rinunciato al make-up negli ultimi mesi ed è proprio per questo che, quando anche sua madre sfoggia un look acqua e sapone, la somiglianza diventa super evidente. Le due hanno lo stesso taglio d'occhi allungato, la stessa espressione raggiante e lo stesso sorriso dolce e smagliante: se non fosse per il fatto che Michelle è bionda e Aurora bruna, potrebbero essere tranquillamente scambiate per gemelle.