Michelle Hunziker in piscina è vintage: abbina il costume scollato alla cuffia anni ’50 Le vacanze di Michelle Hunziker sono finite ma ha approfittato del weekend per concedersi una giornata in piscina. Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha aggiunto al look balneare sensuale e moderno un accessorio vintage molto originale.

A cura di Valeria Paglionico

Le vacanze di Michelle Hunziker sono terminate: dopo aver passato l'estate tra micro bikini, gite in barca e cene romantiche in total pink, ora è tornata a Milano nel suo nuovo appartamento e si prepara per i prossimi impegni professionali. Dopo essersi mostrata pronta per lavorare con tanto di mocassini senza tacco, è partita alla volta di Disneyland con le bambine ed è rientrata lo scorso weekend. Ha approfittato del sole rovente per concedersi qualche ora di relax in piscina. Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha abbinato un costume trendy con la maxi scollatura a un originale accessorio vintage: la cuffia fiorata in pieno stile anni '50.

La cuffia a fiori di Michelle Hunziker

In piscina la cuffia è obbligatoria ma Michelle Hunziker è riuscita a declinare questa regola in modo incredibilmente glamour. Piuttosto che i modelli classici di plastica o quelli bicolor in tessuto, ha puntato tutto su un accessorio dall'animo vintage. Di cosa si tratta? Di una cuffia fucsia ricoperta di fiori tridimensionali come andava di moda negli anni '50. Sui social non ha potuto fare a meno di immortalarsi con indosso questo originale copricapo, dando prova del fatto che i trend del passato possono essere rispolverati nelle occasioni più inaspettate. Chi ha apprezzato di più la sua scelta di stile? Goffredo, il fidanzato di Aurora, che ha indossato la cuffia per fare il bagno.

Michelle Hunziker con la cuffia a fiori

Michelle Hunziker in total white in piscina

Le vacanze potranno anche essere finite per Michelle Hunziker ma non per questo ha perso la voglia di bagni e tintarella. Per la domenica al mare non ha rinunciato allo stile e ha indossato un costume intero total white, un modello con la maxi scollatura che ha messo in risalto il décolleté e un fiocco in tinta intorno alla vita. A completare il tutto non poteva mancare il cappello di paglia a falda larga, uno dei modelli must-have di stagione. La conduttrice si è scattata un selfie poco prima di tuffarsi, dimostrando di essere in splendida forma a pochi giorni dal ritorno in tv.

