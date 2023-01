Michelle Hunziker festeggia il compleanno in smoking: il look glamour da 007 Michelle Hunziker ha compiuto 46 anni e ha festeggiato il suo compleanno con un party a tema 007: il look, semplice ed elegante, è da vera agente segreta.

A cura di Beatrice Manca

La conduttrice tv Michelle Hunziker ha compiuto 46 anni ed è più raggiante che mai. La giornata del suo compleanno è iniziata con un allenamento in casa – il benessere prima di tutto! – per poi concludersi con una grande festa in un locale di Milano, dove ha riunito la famiglia e gli amici più cari. Per l'occasione ha scelto un look semplice e raffinato: un intramontabile completo nero con i pantaloni.

La festa a tema 007 di Michelle Hunziker

La festa di Michelle Hunziker ha riunito moltissimi volti noti: era ovviamente presente la figlia Aurora Ramazzotti, con un cardigan aperto sul pancione, e la mamma della Hunziker. Tra gli amici c'erano Nina Zilli, Tommaso Zorzi e Serena Autieri, con un look praticamente gemello a quello della festeggiata.

Serena Autieri e Michelle Hunziker

Era presente anche Ilary Blasi, scintillante con un abito di paillettes e stivali bianchi. Il tema della festa, infatti, era 007, il celeberrimo agente segreto sempre impeccabile in smoking: il dress code quindi era black'n'white e tutti gli ospiti hanno seguito le regole del bianco e del nero nella scelta degli outfit.

Leggi anche Michelle Hunziker versione pin up: a Striscia la Notizia sfoggia il look total denim

Michelle Hunziker con il completo nero alla sua festa di compleanno

L'eleganza di Michelle Hunziker con il completo nero

La festeggiata ha puntato sull'intramontabile eleganza del tuxedo, uno dei must have dell'inverno 2023, in una variante più leggera e femminile. Michelle Hunziker ha indossato un completo nero satinato con giacca single button e camicia bianca inamidata. Non serviva nulla di più a farla brillare: ha indossato un paio di scarpe con il tacco nere e si è scatenata tutta la sera, ballando e cantando con gli amici. La prova che, in fatto di stile, less is more.