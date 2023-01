Ilary Blasi brilla al party di Michelle Hunziker: abbina chemisier di paillettes e stivali bianchi Ilary Blasi era tra gli invitati alla festa di compleanno di Michelle Hunziker che si è tenuta ieri sera a Milano. Per l’occasione ha puntato sul total black ma senza rinunciare all’effetto sparkling.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri Michelle Hunziker ha festeggiato i suoi 46 anni in gran stile. Se nella mattinata si era data agli allenamenti casalinghi, in serata ha lasciato spazio al divertimento con un maxi party in un noto locale milanese. La lista di invitati era lunghissima e naturalmente non sono mancati i volti noti dello spettacolo, dalla figlia Aurora Ramazzotti, apparsa meravigliosa col pancione in mostra, all'amica Serena Autieri, fino ad arrivare al collega Nicola Savino, a Nina Zilli e a Tommaso Zorzi. Tra gli ospiti c'era anche Ilary Blasi, con la quale proprio nei mesi scorsi la conduttrice svizzera si era concessa una vacanza in montagna. Quale migliore occasione di questa per "brillare" con delle paillettes total black?

Il look da festa di Ilary Blasi

L'avevamo lasciata a Parigi con il nuovo fidanzato Bastian tra piume, tacchi a spillo e Rolex, oggi ritroviamo Ilary Blasi alla festa di compleanno dell'amica e collega Michelle Hunziker. Ha partecipato al party da sola, anche se tra gli invitati c'erano molte persone a lei care, da Alvin all'agente Grazia Lopedota. Per l'occasione ha puntato sul total black ma senza rinunciare all'effetto sparkling. Ha indossato un mini abito chemisier tempestato di paillettes scintillanti, un modello "a sacco" che ha tenuto leggermente sbottonato sul collo. Ha poi completato il tutto con un paio di collant coprenti e con una borsetta in tinta, immortalandosi poco prima della festa al motto di "Michelle arriviamo".

Il look di paillettes di Ilary Blasi

Ilary Blasi "ricicla" gli stivali

Niente décolleté, sandali o scarpe con la zeppa, per quanto riguarda le scarpe Ilary ha optato per un paio di stivali bianchi, un modello a tronchetto leggermente drappeggiato, con la punta e il tacco medio. Dove li avevamo già visti? Durante il suo recente viaggio in America, quando si era ritrovata a "zoppicare" a causa di un incidente di stile legato al tacchetto rotto. A quanto pare ha riparato le calzature e ha pensato bene di riciclarle per il compleanno dell'amica. Capelli sciolti e lisci, make-up sui toni naturali e sorriso stampato sulle labbra: la Blasi sembra aver ritrovato la serenità dopo la difficile e discussa separazione dall'ex marito Francesco Totti.

Leggi anche Ilary Blasi trova un regalo sotto l'albero: gli stivali di cristalli costano quasi 2000 euro