Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti di nuovo insieme: in barca indossano il cappello di paglia Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti si sono ritrovate ancora una volta in vacanza in Sardegna dopo essere state separate per qualche giorno. Quale migliore occasione di questa per vestirsi in coordinato?

A cura di Valeria Paglionico

Le vacanze sembrano non voler proprio finire per Michelle Hunziker: dopo aver partecipato a un breve evento professionale a Monaco, la conduttrice è tornata in Sardegna per continuare a godersi il sole e il mare in compagnia delle persone care. Sarà perché non vedeva l'ora di riabbracciare il piccolo Cesare o perché semplicemente crede fortemente nel valore della famiglia, ma la cosa certa è che ha documentato nei minimi dettagli la reunion con Aurora Ramazzotti: dopo i vertiginosi tacchi a spillo che si sono scambiate, ora mamma e figlia si sono vestite in coordinato con un adorabile cappellino di paglia.

La reunion di Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker

Nonostante i "comuni" impegni da mamma, Aurora Ramazzotti è più attiva che mai sui social e, dopo aver risposto per le rime a tutti gli haters che l'avevano criticata per la foto nuda, ora ha pensato bene di documentare la reunion con la mamma. Michelle Hunziker ha fatto lo stesso, tanto che la prima cosa che ha fatto nel momento in cui è tornata in Sardegna è stato postare un selfie di coppia con tanto di didascalia "Love". Le due hanno organizzato una gita in barca con Goffredo Cerza e gli altri amici che sono in vacanza con loro ma probabilmente hanno lasciato a casa Cesare, ancora troppo piccolo per poter stare al sole nelle ore di punta.

Il selfie mamma e figlia

I look balneari di mamma e figlia

Cosa hanno indossato mamma e figlia per la giornata in barca? Hanno scelto entrambe dei bikini ma a contrasto: se da un lato Michelle ha puntato sul total white con tanga e reggiseno a balconcino, Aurora ha preferito un due pezzi dal mood sportivo in rosso fuoco. Ad accomunarle, inoltre, è stato il cappello di paglia che ha aggiunto un tocco coordinato ai loro outfit balneari: modello panama ma in beige per Michelle, falda larga e morbida per Aurora (così da proteggersi al massimo dal sole). Le due non sono forse adorabili in questa versione abbinata?

