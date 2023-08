Aurora Ramazzotti ruba i tacchi di Michelle Hunziker: “Non riesco a camminare, come fate?” Aurora Ramazzotti ha rubato un paio di sandali col tacco vertiginoso nell’armadio di sua madre: se ne è subito pentita!

A cura di Giusy Dente

Finalmente lo ha detto una volta per tutte anche Barbie. In una delle scene più iconiche del film di Greta Gerwing con Margot Robbie protagonista, la bambola si rende conto di quanto le scarpe alte siano scomode e poco adatte alla forma di un piede umano. Meglio un paio di Birkenstock insomma, diventati non a caso i sandali più richiesti del momento! Anche Aurora Ramazzotti non ama particolarmente questa tipologia di calzature, è fan della comodità. Ha voluto fare uno strappo alla regola, ma l'ha pagata cara!

Aurora Ramazzotti azzarda i tacchi vertiginosi

Aurora Ramazzotti e sua madre Michelle Hunziker sono due donne molto diverse e spesso la 26enne ci ha scherzato sù. Ecco, l'ironia è un aspetto che hanno in comune: entrambe sanno prendersi poco sul serio e sanno ridere di se stesse. Ma spesso la figlia di Eros Ramazzotti ha messo in luce quanto poco si somiglino per esempio fisicamente. "Ho ereditato solo l'alluce valgo": questo il suo esilarante commento rispetto al corpo statuario della conduttrice, che a lei invece non appartiene.

Certamente hanno uno stile diverso anche nel vestire. Mentre Michelle Hunziker ama i tacchi alti, Aurora Ramazzotti è fan di sandali bassi. Soprattutto ora che sta gestendo i primi mesi da mamma con piccolo Cesare, predilige la comodità, ma senza rinunciare del tutto alla sensualità. I tacchi li indossa sporadicamente e solo in occasioni speciali. Ha voluto fare uno strappo alla regola, ma non è finita benissimo!

"Non ci riesco a camminare. Ma come fate?" ha chiesto sui social, spiegando di aver rubato un paio di sandali con tacco a stiletto di sua madre. Il motivo? "Per provare un brivido" ha ironizzato. Poi ha ammesso: "Li metto due volte all'anno". Difatti nelle Stories successive la si vede palesemente in difficoltà nel camminare e decisamente pentita dell'iniziativa, ma anche stavolta ha trovato il modo di strappare un sorriso e alleggerire la situazione con ironia.