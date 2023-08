Cappelli per l’estate 2023 a cloche o da pescatore: 5 modelli di tendenza per spiaggia e montagna Dai cappelli pescatore a quelli in paglia a tesa larga, passando per quelli con la visiera, cloche e cappellini crochet che sembrano fatti all’uncinetto, ecco i modelli più trendy per l’estate 2023 da indossare al mare o in montagna.

Per chi ama i cappelli l'estate è senza dubbio il momento giusto per sfoggiare copricapo di ogni tipo, al mare e in spiaggia, in montagna o al lago. Oltre a essere un accessorio pratico, fondamentale per tenere il viso e la testa in ombra nelle giornate di sole più calde, il cappello è un dettaglio di stile irrinunciabile che può rendere unico, chic e originale il proprio outfit estivo.

I cappelli must per l'estate 2023 sono sicuramente quelli realizzati in paglia o rafia, dal Panama a quello con tesa larga, i modelli più trendy sono quelli a cloche, in tessuto o paglia crochet che sembrano fatti all"uncinetto. Sono ancora di moda i bucket hat, lanciati qualche anno fa, come anche i cappelli con visiera in stile base ball, che restano un evergreen da indossare in vacanza, sia al mare che in montagna. Ecco dunque tutti i cappelli must per l'estate 2023, da indossare in vacanza per completare ogni summer look.

Il cappello Panama

Il cappello Panama, solitamente realizzato in paglia o tessuto, è sempre un must in estate. E' il più comodo e pratico tra i modelli in paglia, poiché la falda corta permette di poterlo riporre in valigia più semplicemente rispetto ai cappelli con falda larga o in stile cowboy. Pratico e chic il Panama si indossa al mare con camicie in lino o fantasia, bermuda e shorts in tessuto e sandaletti alla schiava.

Il bucket hat o cappello da pescatore

Dopo aver spopolato negli anni '90, il cappello da pescatore è tornato in auge qualche stagione fa e non ha mai smesso di essere trendy. Lo vediamo indosso alle star in vacanza e ha sfilato sulle passere estive dei grandi brand della moda. Pratico e versatile, il bucket hat è realizzato in tessuto a fantasia, in spugna o denim, è morbido e dunque si ripone facilmente in valigia ed è perfetto per look da giorno da sfoggiare al mare e in montagna. Si abbina a T-Shirt oversize e sneakers in tessuto ma anche con minidress e tubini a rete su scarpe da spiaggia come flip flop o pool slide in gomma.

Il cappello da baseball con visiera

Il cappello sportivo con visiera in stile baseball è un accessorio intramontabile che non passa mai di moda. E' senza dubbio uno dei cappelli più pratici perché resistente e utile per ripararsi dal sole. I modelli più trendy di quest'anno sono realizzati in tela bianca e hanno stampe e decori cartoon. Il cappellino da baseball si abbina ai look da mare e montagna più sportivi con T-shirt, pantaloni cargo, sneakers e shorts di jeans.

Il cappello in paglia a tesa larga

Il cappello di paglia maxi, con la tesa larga, è il modello più chic ed elegante da sfoggiare in estate per creare look da mare ricercati. Meno pratico per la montagna questo modello è più adatto in spiaggia e si indossa con caftano fantasia, copricostume in stile kimono, lunghi abiti in seta, tubini a rete e con minidress dalle linee morbide e con disegni floreali.

Il cappello a cloche

Il cappello più trendy dell'estate 2023? E' senza dubbio il modello a cloche che sembra una piccola "scodella" rovesciata e che solitamente è realizzato in tessuti crochet o con paglia intrecciata che crea lo stesso effetto all'uncinetto. Questi cappelli sono morbidi e facilmente trasportabili in valigia, danno un tocco naif al look e sono perfetti per chi vuole aggiungere un dettaglio originale al proprio outfit estivo.