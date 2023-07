I copricostume dell’estate 2023: dal caftano allo scamiciato, gli abiti da mare da comprare in saldo Dite addio al solito pareo: la moda mare dell’estate 2023 punta su abiti freschi e versatili, da indossare la mattina e portare fino a sera. Guida ai modelli e ai costumi con cui abbinarli.

A cura di Beatrice Manca

Ermanno Scervino

Se state preparando la valigia per le vacanze, o semplicemente avete in programma una giornata di mare, i saldi estivi vi vengono in soccorso: una volta scelto il costume che fa per voi e la borsa per la spiaggia, è il momento di pensare a un copricostume. Dite addio al solito pareo: dallo slip dress all’abito folk, dal caftano al mini dress in Sangallo, ecco gli abiti di tendenza da mettere in valigia per essere perfette dall’ombrellone all’aperitivo!

Il caftano

Leggero e colorato, il caftano è un simbolo intramontabile di eleganza rilassata e con la sua linea ariosa è perfetto per le giornate più calde. Non solo: il caftano si indossa anche fuori dalla spiaggia, con maxi gioielli e sandali alla schiava.

Il caftano di Aspesi

L'abito bianco in Sangallo

Il bianco è il colore dell’estate: un abito in pizzo Sangallo vi farà sentire subito in Provenza con i suoi ricami raffinati. Da abbinare rigorosamente a un costume bianco, meglio se intero, e a un cappello in paglia, per essere impeccabili a tutte le ore del giorno.

L’abito in sangallo di Mango

Lo slip dress

La parola d’ordine del guardaroba estivo? Versatilità: pochi pezzi multifunzione da mettere in valigia e combinare per look sempre diversi. Per esempio: un abito sottoveste in maglina, o righe o fantasia, è perfetto per una giornata in piscina, o per andare al mare sentendosi comunque ‘vestite’ per una tappa al bar o una passeggiata sul lungomare.

Lo slip dress di Desigual

L'abito a rete

Gli abiti a rete sono un vero must dell’estate 2023: con il loro effetto vedo-non-vedo sono perfetti per passare la serata in spiaggia senza ripassare a cambiarli. Come si abbinano? Sopra a un intero o un due pezzi a vita alta, meglio se dello stesso colore dell’abito.

Etro

Il maxi dress

Freschezza, colore, comodità: un abito in lino o in cotone dalla linea ampia e morbida non può mancare nella valigia estiva. Si porta a tutte le ore del giorno e si abbina perfettamente a micro bikini fantasia, con sandali bassi in cuoio e borse in tela colorate.

Calzedonia

La tuta morbida

Addio al nubilato in spiaggia? Aperitivo in barca? Cena sul mare ma senza ripassare da casa? Niente panico: ciò che vi serve è una morbida tuta in un tessuto leggero da infilare al volo sopra al bikini. Abbinatela a maxi occhiali da sole e gioielli in corallo, per un look da vere dive.

Mango

L'abito hippie chic

L’estate è la stagione del colore: cosa c’è di meglio che un abito dal sapore hippie per godersi le vacanze al mare o al lago? Se in spiaggia è perfetto su un costume crochet, finite le vacanze vi farà compagnia anche in città con zeppe o mini camperos.

Camicie e chemisier

A volte la semplicità è la soluzione più efficace: se siete indecise su cosa indossare sopra al costume provate una semplice camicia oversize con le maniche arrotolate. Sarà perfetta su un bikini intrecciato o su un trikini cut out (e se si stropiccia è anche meglio).