Mia Facchinetti imita Mercoledì Addams: la figlia di Alessia Marcuzzi ricrea il ballo virale Mia Facchinetti, la figlia di Alessia Marcuzzi, non ha resistito al trend del momento: ha ballato anche lei (a modo suo) la danza virale di Mercoledì Addams.

A cura di Giusy Dente

La Mercoledì mania ha conquistato tutti, in ogni parte del mondo. La serie tv Netflix con Jenna Ortega protagonista si è imposta come la serie dei record e in particolare c'è una scena, che è diventata virale ovunque. Sui social spopola la clip del ballo, riproposta dagli utenti con immancabili abiti neri in stile gotico, acconciatura e make-up a tema, per somigliare il più possibile al personaggio.

Le celebrities si trasformano in Mercoledì Addams

Lady Gaga si è lasciata conquistare dalla danza di Mercoledì Addams sulle note della sua "Bloody Mary", brano del 2011 tornato prepotentemente alla ribalta proprio grazie a questo trend di TikTok. Non ha resistito nemmeno Michelle Hunziker, che si è fatta convincere dalle figlie a trasformarsi nel personaggio. Tutte vogliono la sua frangia a tendina, l'acconciatura del momento che ha replicato anche Paris Hilton: l'ereditiera ha detto addio al suo iconico biondo a vantaggio del nero corvino. La nuova esibizione social arriva da Mia Facchinetti: anche la figlia di Alessia Marcuzzi si è trasformata a modo suo in una Mercoledì Addams.

Mia Facchinetti balla la danza di Mercoledì Addams

Anche l'undicenne, figlia di Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, si è cimentata col trend virale del ballo di Mercoledì Addams. Nella breve Instagram Story canta il brano di Lady Gaga e si muove con le movenze virali che tutti stanno imitando. Ha il viso truccato, anche se il make-up seppur marcato ricorda più quello di Jocker, con rossetto rosso e occhi bordati di nero. "Fichissimo" è il commento di mamma Marcuzzi, di cui si sentono le risate divertite nella clip.