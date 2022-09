Meghan Markle al funerale della regina Elisabetta non rinuncia al suo bracciale preferito Al funerale di Elisabetta II, Meghan Markle ha indossato sia gli orecchini ricevuti in dono dalla regina che un prezioso bracciale della collezione personale.

A cura di Giusy Dente

La morte della regina Elisabetta ha riportato anche Harry e Meghan Markle tra la royal family. La coppia ha preso parte a tutte le cerimonie che si sono susseguite in questi giorni di lutto: erano presenti sia alla camera ardente che ovviamente ai funerali della sovrana. In entrambi i casi la duchessa di Sussex ha rispettato con eleganza il rigido dress code imposto in caso di lutto: abbigliamento rigorosamente nero, calze e scarpe scure, pochi gioielli, capo coperto.

Meghan Markle ai funerali di Elisabetta II

Alla camera ardente di Elisabetta II, Meghan Markle aveva scelto un abbigliamento elegante e sobrio, senza troppi fronzoli. Veletta sulla testa per la duchessa di Sussex, accessorio non obbligatorio ma consigliato, in questi casi. Ha poi aggiunto i cosiddetti "gioielli da lutto", cioè le perle, le uniche concesse in questi casi (nonché le pietre preferite della defunta sovrana).

Per i funerali della regina ha scelto uno stile simile, in total black: abito a mantella di Stella McCartney e cappello a tesa larga. Stavolta ha optato sia per i gioielli della royal family, che per un gioiello della sua collezione personale, uno dei suoi preferiti. Agli orecchini in perle e diamanti ricevuti in regalo dalla stessa Elisabetta II, ha aggiunto il suo prezioso bracciale Cartier.

Il bracciale di Meghan Markle

Meghan Markle al momento dell'ingresso a Westminster indossava i guanti, ma una volta sfilati è stato possibile notare al polso sinistro un bracciale inconfondibile. Si tratta di un gioiello prezioso, che lei ama particolarmente, da cui non si separa mai. È il Love di Cartier in oro giallo, materiale che non rientra tra quelli "ammessi" per un funerale. Costa oltre 7000 euro e ne possiede uno uguale anche Harry: è il simbolo del loro amore e della promessa di eternità che si sono scambiati.