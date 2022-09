Meghan Markle, addio outfit da etichetta reale: con la polo è icona di stile casual Poco prima della morte di Elisabetta II, Harry e Meghan hanno partecipato a un summit a Manchester su inclusione e uguaglianza. La duchessa si è confermata un’icona di stile casual.

A cura di Giusy Dente

Prima della morte della regina Elisabetta, il duca e la duchessa di Sussex erano in Europa per una serie di impegni di beneficenza. La scomparsa della regina li ha portati urgentemente a Londra, dove hanno preso parte a tutte le celebrazioni assieme al resto della royal family. Poi hanno fatto ritorno a casa, in California, subitodopo i funerali: si sono trasferiti lì da tempo e ci vivono assieme ai due figli Archie e Lilibet Diana. Ora che è terminato il periodo del lutto reale, delle foto inedite ci mostrano la coppia durante un evento a Manchester, proprio due giorni prima della tragica notizia che li ha portati a Londra.

Harry e Meghan nel Regno Unito

Meghan Markle due giorni prima della morte della regina Elisabetta II ha tenuto un discorso a Manchester, al One Young World Summit, un forum per giovani leader. Per la duchessa è stato il primo discorso pubblico in Inghilterra da quando lei e il marito hanno lasciato Londra e detto addio a un ruolo attivo all’interno della royal family (la cosiddetta Megxit). "È molto bello essere tornati nel Regno Unito" ha esordito l’ex attrice. I duchi hanno preso parte a una tavola rotonda dedicata ai temi dell'uguaglianza e dell'inclusione di genere, moderata dalla scrittrice e attivista Sinéad Burke. La duchessa fa parte dell'organizzazione da tempo, ben prima dell’incontro con Harry: ha fatto da consigliere al summit del 2014 a Dublino e successivamente ha partecipato ai Vertici One Young World a Ottawa nel 2016 e a Londra nel 2019. "One Young World è stato parte integrante della mia vita per così tanti anni prima che lo incontrassi, quindi incontrarmi di nuovo qui sul suolo britannico con lui al mio fianco, fa sentire tutto al punto di partenza" ha commentato entusiasta e orgogliosa.

in foto: polo Ted Baker

Il look casual di Meghan Markle

Meghan Markle ha uno stile sofisticato con molte incursioni casual: jeans, shorts, abiti corti, scarpe basse. Da quando ha lasciato la royal family il suo guardaroba si è fatto meno legato all'etichetta e più libero da vincoli rigidi: uno stile più "americano", in linea con la nuova vita lontano da Londra, che stava stretta sia a lei che al compagno. All'incontro di Manchester ha preso parte con un outfit curato e semplice, senza troppi fronzoli.

in foto: pantaloni Brandon Maxwell

Ha scelto una polo firmata Ted Baker a mezze maniche, con rifiniture a costine, colletto, fila di quattro bottoni: costa 125 euro. L'ha abbinata a un paio di pantaloni a gamba larga e vita alta color cammello, leggermente plissettati e con cintura: sono di Brandon Maxwell e costano 1518 euro. Per completare il look ha aggiunto un paio di décolleté coordinate, anche queste nei toni del nude. Messi da parte gli outfit bon ton da etichetta reale, Meghan Markle è diventata sempre più una sofisticata icona di stile casual.