Meghan Markle coi bermuda sfida l’etichetta: il look newyorkese nasconde un omaggio a Lady Diana Meghan Markle è stata paparazzata tra le strade di New York in compagnia di Gloria Steinem e ad attirare le attenzioni dei media è stato il suo look “rivoluzionario”. Ha sfidato l’etichetta reale in bermuda, nascondendo un omaggio a Lady Diana nel suo outfit.

A cura di Valeria Paglionico

Meghan Markle potrà pure aver detto addio alla Royal Family da diversi anni ma, nonostante viva col principe Harry e i figli lontana dai riflettori, continua a essere considerata una vera e propria diva e a dimostrarlo è il clamore suscitato da ogni sua uscita pubblica. Di recente, ad esempio, ha partecipato a diversi eventi ufficiali spaziando tra tubini total black e tute glamour, ma è stato nelle ultime ore che ha letteralmente spopolato in fatto di stile. La Duchessa ieri è stata fotografata tra le strade di New York in compagnia dell'attivista Gloria Steinem e, avendo ormai detto addio alle rigide regole dell'etichetta reale, si è sentita libera di indossare dei bermuda. In quanti hanno notato l'omaggio alla principessa Diana nascosto nel suo look?

Chi ha firmato i bermuda di Meghan Markle

Il principe Harry ha tenuto un discorso alle Nazioni Unite e Meghan Markle non ha potuto fare a meno di accompagnarlo. Quest'ultima è stata fotografata tra le strade di New York mentre andava a pranzo al Crosby Hotel di Soho con l'amica attivista Gloria Steinem e ha attirato le attenzioni dei media grazie al suo look tutt'altro che tradizionale. Niente tubini o abiti bon-ton, ha combattuto il caldo con un paio di bermuda blu firmati Dior, un modello dalla linea classica arricchito da un cinturone color tabacco di Ralph Lauren. Per completare il tutto ha scelto dei décolleté col tacco in camoscio tabacco di Manolo Blahnik e un'originale clutch bag tempestata di perline in tinta di Cult Gaia (prezzo 560 euro).

La borsa Cult Gaia

Meghan Markle "imita" la principessa Diana

Il dettaglio che in molti non hanno potuto fare a meno di notare? Il look casual e chic di Meghan ricordava in modo impressionante un outfit della principessa Diana, che durante una vacanza in Florida del 1993 spopolò con un paio di bermuda beige. Del resto, Lady D. continua a essere un'indiscussa icona di stile anche a oltre 20 anni dalla morte: ha influenzato così tanto la storia della moda che alcuni dei suoi completi sono tutt'oggi imitatissimi. Meghan, inoltre, sa che il marito Harry ha sempre avuto un rapporto profondo e speciale con sua mamma e, sebbene non l'abbia mai conosciuta di persona, non perde occasione per ricordarla e per renderle omaggio con qualche tocco di stile. Prossimamente anche i Royals inglesi sdoganeranno i bermuda per le uscite ufficiali?