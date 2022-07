Meghan Markle e il fascino eterno del tubino nero: torna in pubblico con il look griffato Il principe Harry e Meghan Markle sono stati invitati all’Onu in occasione del Nelson Mandela Day, dove sono apparsi elegantissimi e coordinati.

I Sussex tornano in pubblico: il principe Harry e la moglie Meghan Markle sono volati a New York e hanno fatto il loro ingresso nella sede delle Nazioni Unite. Harry infatti è stato invitato a tenere un discorso per il Nelson Mandela Day: la coppia ha scelto look coordinati, eleganti e impeccabili come sempre. Dopo l'apparizione in bianco al Giubileo della regina Elisabetta a Londra, Meghan Markle riscopre l'eleganza del nero.

Meghan Markle all'Onu in total black

Il principe Harry ha tenuto un discorso all'ONU in onore di Nelson Mandela e per l'occasione è stato accompagnato dalla moglie Meghan Markle. Si tratta della prima apparizione ufficiale insieme dopo il viaggio a Londra, all'inizio di giugno. Per l'occasione Meghan Markle ha scelto un sobrio look total black firmato Givenchy: gonna stretta a matita, piccoli dettagli dorati e scarpe décolléte abbinate. Anche se nel suo caso si tratta di un set coordinato con gonna e maglia a maniche a tre quarti, l'outfit riprende la linea essenziale di un tubino nero, un classico senza tempo: come insegnano Coco Chanel e Audrey Hepburn, con la petite robe noir non si sbaglia mai. Neanche all'Onu!

Il principe Harry e Meghan Markle in Givenchy

La maxi borsa griffata di Meghan Markle

La Duchessa ha completato il look raccogliendo i capelli in una coda bassa, con un semplice make up nude. Il vero dettaglio di lusso era la borsa: si tratta di una tote firmata Mulberry, precisamente il modello Belted Bayswater color sangue di bue. Il modello base è in vendita sul sito al prezzo di 1.775 euro, ma non è escluso che la Duchessa abbia un'edizione limitata o da collezione. Altro che le pochette reali, piccole e chic: Meghan Markle preferisce le borse ampie e capienti, per ogni necessità.