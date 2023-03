Matteo Berrettini, le foto prima e dopo: come è cambiato il tennista dagli inizi a oggi Matteo Berrettini gioca a tennis sin da quando era un bambino. Oggi è uno degli sportivi italiani più forti al mondo: ecco come è cambiato nel tempo.

A cura di Giusy Dente

Matteo Berrettini è sotto i riflettori del mondo intero, per il suo talento e la sua veloce ascesa nel mondo dello sport, che lo ha portato fino a Wimbledon. È il solo tennista italiano ad aver disputato la finale del prestigioso torneo. Il giocatore ha cominciato la carriera giovanissimo, ha coltivato la sua passione sempre sostenuto dalla famiglia: deve anzi al fratello Jacopo (tennista anche lui) l'ingresso in questo mondo, perché prima di innamorarsi dalla racchetta praticava il basket e il judo. Oggi ha 26 anni, ma le sue prime foto in campo lo ritraggono giovanissimo: ecco come è cambiato in questi anni.

Matteo Berrettini ieri e oggi

Matteo Berrettini, classe 1996, è soprannominato The Hammer, merito della potenza dei suoi colpi in campo. Gioca a tennis sin da quando era solo un bambino: sui social, in ricordo di quei primi passi nel mondo dello sport, ha condiviso alcuni scatti di quegli anni, quando Wimbledon era solo un sogno nel cassetto. Dal 2003 al 2010 è stato allenato da Raoul Pietrangeli, maestro e direttore tecnico del Circolo Magistrati della Corte dei Conti di Roma. Poi è passato al Circolo Canottieri Aniene, sotto la guida dell'attuale allenatore Vincenzo Santopadre. La carriera da professionista è iniziata nel 2013 con una sconfitta al Futures Italy F21 durante il turno d'esordio.

Matteo Berrettini tra sport e moda

Il tennista ha avuto modo di partecipare a competizioni di altissimo livello, scontrandosi coi tennisti più forti di tutti i tempi. L'11 luglio 2021 ha partecipato alla finale del torneo di Wimbledon, perdendo contro Novak Đoković, il numero 1 del mondo. Dopo quella tappa importantissima nella sua carriera e la semifinale agli Australian Open, Amadeus lo ha voluto sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo 2022. "È un palcoscenico diverso per me e senza racchetta non sono a mio agio" ha scherzato lo sportivo.

Matteo Berrettini in campo

Il tennista è diventato anche un'icona del mondo beauty e fashion, diventando il volto e facendo da testimonial a diversi brand. Ha partecipato con Head&Shoulders al progetto Spalla a Spalla contro il bullismo, ma la sua eleganza non è passata inosservata anche alle Maison del lusso. È sempre più corteggiato dal mondo della moda, tanto da diventare ambassador di Hugo Boss, la Maison che lo veste anche in campo. Il brand l'anno scorso ha presentato proprio la capsule collection BOSS x Matteo Berrettini, dedicata al tennis.

Matteo Berrettini a Sanremo 2022

Com'è Matteo Berrettini fuori dal campo

Gli allenamenti in campo richiedono ovviamente un abbigliamento tecnico adatto, ma Matteo Berrettini anche quando non è alle prese con la racchetta vanta uno stile di gran classe. Il 26enne ama gli outfit sportivi e solitamente li completa con un accessorio irrinunciabile: il berretto. Ma nelle occasioni di gala non si è mai smentito: da Sanremo 2022 al Met Gala 2021 fino all'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Matteo Berrettini al Met Gala 2021

Si è dimostrato sempre all'altezza delle occasioni prestigiose, con uno stile elegante da divo. Si è recato al Quirinale con un impeccabile completo blu, mentre per rappresentare l'Italia al famosissimo evento di moda annuale ha sfilato sul red carpet come un divo, indossando uno smoking Dolce&Gabbana. In quell'occasione era insieme all'ex fidanzata Ajla Tomljanovic: oggi invece il tennista è sentimentalmente legato a Melissa Satta.