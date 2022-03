Matilde Gioli da bambina, l’attrice festeggia il successo di Doc con la foto di quando era piccola Stessi grandi occhi azzurri, stesso inconfondibile sguardo magnetico: Matilde Gioli ha condiviso una foto di quando era piccola.

A cura di Giusy Dente

Instagram @matildegioli

Doc 2 – Nelle tue mani è un grande successo: non ce n'è per nessuno, neppure per il Grande Fratello Vip, i cui ascolti sono in calo da settimane. Non c'è sfida, tra la fiction con Luca Argentero e Matilde Gioli e il reality di Alfonso Signorini, che continua a perdere pubblico. Il 10 marzo andrà in onda la settima puntata, in cui i telespettatori ritroveranno tutti i personaggi a cui in questi mesi si sono così tanto affezionati. Da un lato c'è Andrea Fanti, dall'altro Giulia Giordano. Questo ruolo per la Gioli è arrivato dopo una lunga carriera soprattutto nel mondo del cinema: prima Il capitale umano, poi Belli di papà, The Startup, Mamma o papà? e molti altri film. La fiction Rai l'ha invece consacrata al successo televisivo: oggi è un'attrice amatissima.

Matilde Gioli nella vita reale

Nella fiction Doc 2 – Nelle tue mani siamo abituati a vederla col camice bianco, ma com'è invece Matilde Gioli nella vita di tutti i giorni? Sui social è tutt'altro che rigorosa e formale nell'abbigliamento, preferendo dei look comodi e casual ma sempre trendy, rivelando uno spirito creativo e solare nella sua semplicità. Non a caso, l'attrice è solita mostrarsi anche in versione acqua e sapone, mettendo in risalto la sua bellezza naturale.

Matilde Gioli, 78th Venice International Film Festival

Alla conferenza stampa di presentazione della serie tv ha incantato tutti con un look chic ed elegante, ma nuovamente all'insegna della semplicità: con grande classe ha sfoggiato un abito in maglia color cammello, dimostrando anche di saper intercettare le tendenze. Questo capo, infatti, è tra i must dell'autunno-inverno, perché versatile e di grande impatto. Lei, lo ha indossato alla perfezione. Quando vuole, Matilde Gioli sa essere anche più provocante. Davide Novi ha fatto emergere questo lato in un servizio fotografico in cui ha posato con un look da "sexy studentessa".

Instagram @matildegioli

Matilde Gioli da bambina

Classe 1989, Matilde Gioli è nata a Milano da padre pugliese e madre toscana. Il cognome con cui è registrata all'anagrafe è Lojacono, ma ha scelto per la propria carriera di utilizzare il cognome materno, che è appunto Gioli. Quella bambina ha coronato il sogno della recitazione, entrando nelle case e nei cuori di milioni di persone, che oggi ne apprezzano il talento e restano affascinati dalla sua bellezza. L'attrice, piuttosto riservata sulla sua vita privata, ha condiviso sui social una sua foto di quando era piccola: impossibile non riconoscere i grandi occhi azzurri e lo sguardo magnetico.