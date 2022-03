Doc 2, anticipazioni settima puntata del 10 marzo: il compromettente segreto di Andrea Fanti Le anticipazioni della settima puntata di Doc 2 – Nelle tue mani, in onda giovedì 10 marzo su Rai1. Nella fiction con Luca Argentero, verrà a galla un segreto su Andrea Fanti che lo metterà a dura prova.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della settima puntata di Doc 2 – Nelle tue mani, in onda giovedì 10 marzo su Rai1. Nella fiction con Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Gaetano Bruno, Pierpaolo Spollon e Silvia Mazzieri, il percorso di Andrea Fanti si farà sempre più in salita. Sia Riccardo Bonvegna che Cecilia Tedeschi scopriranno un segreto che riguarda Doc, che potrebbe compromettere ogni possibilità di Fanti di tornare a essere un primario. L'appuntamento con la settima puntata della serie medical è alle ore 21:20 su Rai1. Attenzione spoiler.

Doc 2, anticipazioni settima puntata del 10 marzo

Le anticipazioni della settima puntata di Doc 2 – Nelle tue mani, in onda giovedì 10 marzo su Rai1. Episodio 13 – Così lontani, così vicini: i medici si prendono cura di un ragazzo sordocieco, tentando di capire come aiutarlo a stare meglio, nonostante la difficile situazione clinica. Intanto, non mancano i colpi di scena. Cecilia Tedeschi, infatti, spiazzerà Andrea Fanti con una proposta inaspettata, che avrà delle ripercussioni anche su Agnese e Giulia. Le due donne saranno preda della gelosia. È un momento complicato anche per Riccardo perché scoprirà un segreto su Doc, che lo porterà ad attraversare una crisi profonda. Gabriel metterà Elisa in seria difficoltà, facendole una proposta.

Doc nei guai proprio mentre sta per diventare primario

Le anticipazioni dell'episodio 14, intitolato Senza nome. Giulia Giordano deve affrontare tutti gli scheletri nell'armadio che hanno compromesso il rapporto con sua madre. Il compagno della donna viene ricoverato, ma per i medici è arduo capire quali siano le cause del suo malessere. Andrea Fanti sembra ormai a un passo dal diventare primario. Tutti gli sforzi stanno per essere ripagati, quando Cecilia scopre qualcosa di estremamente compromettente sul conto di Doc.