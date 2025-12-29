stile e Trend
video suggerito
video suggerito

La trasformazione di Martina Colombari in Buen Camino: coi capelli grigi nel film di Checco Zalone

A Martina Colombari è stato chiesto di “imbruttirsi” per interpretare Linda in Buen Camino, il nuovo film di Checco Zalone già record di incassi al cinema.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Giusy Dente
54 CONDIVISIONI
Immagine

L'abbiamo lasciata nelle vesti di ballerina, in coppia con Luca Favilla a Ballando con le Stelle e la ritroviamo come attrice nel film Buen Camino di Gennaro Nunziante: recitare accanto a Checco Zalone è stata un'esperienza molto divertente per Martina Colombari. Anzi, a Il Messaggero ha confidato che è stato proprio il comico, durante le riprese, a spingerla verso l'esperienza nel programma di Milly Carlucci: lei aveva qualche titubanza all'inizio e invece si è rivelato un percorso intenso e indimenticabile. Se lo è anche tatuato sulla pelle. Ora Martina Colombari si sta godendo il successo nelle sale del film, che si sta rivelando un grande successo di pubblico.

Sul set sia Martina Coloombari che Checco Zalone si sono sottoposti a una trasformazione. Il comico, nelle mani del costumista Stefani Ciammitti, ha indossato una serie di look volutamente un po' pacchiani con tanto di parrucca bionda: l'idea era renderlo una sorta di Lapo Elkann mischiato a Gianluca Vacchi. L'attrice, invece, nel film interpreta Linda, la ex moglie del protagonista, una ex modella che poi inizia a dedicarsi al teatro impegnato. È servita una svolta di immagine per calarsi in questo ruolo, un cambiamento che lei ha accolto di buon grado.

Immagine

Non c'è stata alcuna perplessità, nessun dubbio da parte sua, che ha accettato la parte senza problemi, senza paura di guardarsi poi allo specchio e vedersi diversa. "Mi sono divertita tanto, mi è piaciuto trasformarmi" ha confidato. Anzi, c'era quasi più timore dal resto della troupe! "Al provino Checco e Nunziante avevano quasi paura di chiedermi di imbruttirmi. Mi hanno domandato se fossi disposta a dimenticare la Martina di oggi" ha spiegato. E a quanto pare, la risposta è stata affermativa, perché lo ha fatto. "Sono felice di rinunciare alla mia bellezza o di metterla in secondo piano" ha concluso.

Leggi anche
La trasformazione di Checco Zalone in Buen Camino, il costumista: "Un po' Gianluca Vacchi un po' Lapo Elkann"
Immagine

Nelle foto scattate sul set, infatti, Martina Colombari appare invecchiata e ha una parrucca grigia sulla testa, che contribuisce ovviamente a dare l'idea di una donna più matura, leggermente più in disordine. Non è la prima volta che compie un'operazione del genere, per esigenze di copione. L'attrice, infatti, ha interpretato anche Anna anche nella commedia teatrale Fiori di acciaio, altro personaggio più dimesso. E proprio a teatro è pronta a ritornare. Sarà presto in tour con due commedie: Venerdì 13 e Più vera del vero. Intanto, per lei è il momento si godersi il successo nelle sale del film, un successo travolgente che sta anche dando un po' di linfa all'intero settore coi suoi incassi da record: 20 milioni di euro incassati nei primi tre giorni di proiezione al cinema.

Moda e lifestyle
54 CONDIVISIONI
Immagine
Capodanno
2026
Basta con i soliti vestiti, il look più trendy è con il power suit
Come vestirsi a Capodanno 2026: colori di tendenza, look da copiare e gli abiti più originali
Come vestirsi a Capodanno 2026: colori di tendenza, look da copiare e gli abiti più originali
Come truccarsi a Capodanno 2026: il make-up è glamour e la parola d'ordine è brillare
Come truccarsi a Capodanno 2026: il make-up è glamour e la parola d'ordine è brillare
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views