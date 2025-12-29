La trasformazione di Martina Colombari in Buen Camino: coi capelli grigi nel film di Checco Zalone

L'abbiamo lasciata nelle vesti di ballerina, in coppia con Luca Favilla a Ballando con le Stelle e la ritroviamo come attrice nel film Buen Camino di Gennaro Nunziante: recitare accanto a Checco Zalone è stata un'esperienza molto divertente per Martina Colombari. Anzi, a Il Messaggero ha confidato che è stato proprio il comico, durante le riprese, a spingerla verso l'esperienza nel programma di Milly Carlucci: lei aveva qualche titubanza all'inizio e invece si è rivelato un percorso intenso e indimenticabile. Se lo è anche tatuato sulla pelle. Ora Martina Colombari si sta godendo il successo nelle sale del film, che si sta rivelando un grande successo di pubblico.

Sul set sia Martina Coloombari che Checco Zalone si sono sottoposti a una trasformazione. Il comico, nelle mani del costumista Stefani Ciammitti, ha indossato una serie di look volutamente un po' pacchiani con tanto di parrucca bionda: l'idea era renderlo una sorta di Lapo Elkann mischiato a Gianluca Vacchi. L'attrice, invece, nel film interpreta Linda, la ex moglie del protagonista, una ex modella che poi inizia a dedicarsi al teatro impegnato. È servita una svolta di immagine per calarsi in questo ruolo, un cambiamento che lei ha accolto di buon grado.

Non c'è stata alcuna perplessità, nessun dubbio da parte sua, che ha accettato la parte senza problemi, senza paura di guardarsi poi allo specchio e vedersi diversa. "Mi sono divertita tanto, mi è piaciuto trasformarmi" ha confidato. Anzi, c'era quasi più timore dal resto della troupe! "Al provino Checco e Nunziante avevano quasi paura di chiedermi di imbruttirmi. Mi hanno domandato se fossi disposta a dimenticare la Martina di oggi" ha spiegato. E a quanto pare, la risposta è stata affermativa, perché lo ha fatto. "Sono felice di rinunciare alla mia bellezza o di metterla in secondo piano" ha concluso.

Nelle foto scattate sul set, infatti, Martina Colombari appare invecchiata e ha una parrucca grigia sulla testa, che contribuisce ovviamente a dare l'idea di una donna più matura, leggermente più in disordine. Non è la prima volta che compie un'operazione del genere, per esigenze di copione. L'attrice, infatti, ha interpretato anche Anna anche nella commedia teatrale Fiori di acciaio, altro personaggio più dimesso. E proprio a teatro è pronta a ritornare. Sarà presto in tour con due commedie: Venerdì 13 e Più vera del vero. Intanto, per lei è il momento si godersi il successo nelle sale del film, un successo travolgente che sta anche dando un po' di linfa all'intero settore coi suoi incassi da record: 20 milioni di euro incassati nei primi tre giorni di proiezione al cinema.