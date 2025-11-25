stile e Trend
Martina Colombari a Belve: quanto costa il tailleur nero tempestato di glitter

Martina Colombari è tra gli ospiti della quarta puntata di Belve. Cosa ha indossato per l’esclusiva intervista di Francesca Fagnani?
A cura di Valeria Paglionico
Martina Colombari ha debuttato in tv quando era giovanissima, per la precisione quando ha vinto Miss Italia nel 1991, ma ancora oggi continua a essere tra i volti più amati dello spettacolo italiano. Attualmente impegnata con la nuova edizione di Ballando con le Stelle, ha trovato il tempo di fare visita a Francesca Fagnani per una delle sue iconiche interviste a Belve. Cosa ha indossato per rispondere alle irriverenti domande della conduttrice di Rai 2?

Chi ha vestito Martina Colombari a Belve

Oggi, martedì 25 novembre, Martina Colombari è tra gli ospiti speciali di Belve, sul cui palco ha risposto alle provocatorie domande della padrona di casa Francesca Fagnani. Per l'occasione ha abbandonato i mini dress di pizzo e raso di Ballando con le Stelle, ha preferito lasciar trionfare l'eleganza ma con un tocco di sparkling. Ha infatti seguito il trend dei look in stile mannish ma anticipando le feste di Natale con un completo giacca e pantaloni tempestato di glitter scintillanti. Per essere precisi, si è affidata a Luisa Spagnoli, sfoggiando un coordinato con blazer monopetto con bavero di raso e pantaloni a zampa d'elefante. Il loro prezzo? Sul sito ufficiale del brand vengono venduti rispettivamente a 870 e 685 euro.

Martina Colombari brilla a Belve

Per completare il tutto Martina Colombari ha scelto un top scollato nero (che si intravedeva attraverso il bavero della giacca) e un paio di tacchi a spillo (che però erano coperti dai pantaloni). Niente gioielli o accessori che potessero distogliere l'attenzione del pubblico, l'attrice ha lasciato trionfare la semplicità e la bellezza tenendo collo e orecchie "libere". Ha poi messo in risalto il viso e i penetranti occhi azzurri con un'acconciatura raccolta e morbida, portata con due ciuffi che cadono "distrattamente" sui lati del viso. In quanti direbbero che ha raggiunto i 50 anni?

Francesca Fagnani a Belve, perché in ogni edizione c'è solo una puntata in cui veste di bianco
