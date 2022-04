Madonna dedica un tatuaggio alla madre defunta: “È il mio turno di sanguinare per lei” Madonna si è fatta tatuare sul polso la scritta “Maman”. La dedica è a sua madre, morta di cancro quando aveva appena 5 anni.

A cura di Giusy Dente

Instagram @madonna

Si sa, Madonna è bravissima con le provocazioni: ama stupire i fan e perché no, sconvolgere anche gli haters. I social sono un mezzo che usa spesso proprio con questo scopo: di recente è stata la volta dellefoto col capezzolo scoperto (una sfida alle restrizioni di Instagram), poi di quella sul bidet ed infine quella con un enorme livido sulla gamba, come dopo un pestaggio. L'ultima occasione è invece giunta da un video condiviso su TikTok che ha scatenato reazioni accese: tantissimi si sono precipitati a commentare la clip, notando quanto l'aspetto della popstar fosse ‘inquietante'. Così lo hanno definito. La 63enne è apparsa con le guance e le labbra particolarmente gonfie : potrebbe essere un filtro o forse un ritocchino. La domanda sorge spontanea anche guardando l'ultima clip condivisa su Instagram, dove la cantante ha mostrato ai follower il suo nuovo tattoo.

I primi 3 tatuaggi di Madonna

Nel 2020 Madonna ha fatto il primo tatuaggio: ha impresso sulla pelle le iniziali dei nomi dei suoi figli. Sul polso, infatti, si può leggere la scritta, in stampatello "LRDMSE": Lourdes è la primogenita avuta dal ballerino Carlos Leon, poi ci sono Rocco nato dalla relazione col regista Guy Ritchie e i quattro figli adottivi David, Mercy, Estere e Stella. L'anno successivo è tornata dal tatuatore e sotto alla dedica per i figli ha aggiunto un'altra scritta, ma stavolta in ebraico: la parola tradotta significa "baciata", intendendo forse "baciata dalla fortuna". Ha poi completato la trilogia tatuando, sempre sul polso, la lettera X, tributo all'album del 2019 Madame X.

Instagram @madonna

Il nuovo tattoo di Madonna

La trilogia di tatuaggi che Madonna ha sul polso è un inno all'amore, sia quello verso la famiglia che verso se stessa. La popstar è tornata ancora dal tatuatore, accompagnata dal figlio David: sembra davvero che ci abbia preso gusto e che si sia appassionata al mondo dell'inchiostro permanente! Stavolta ha realizzato un'altra scritta, nuovamente sul polso, ma quello destro. La dedica è a una persona per lei molto importante, sua madre. Si è fatta imprimere sulla pelle la scritta (in francese) "Maman" e ha mostrato su Instagram il risultato in un video.

Instagram @madonna

"Non posso mettere il nome di mia madre, perché è lo stesso mio. Sembrerebbe che metta il mio dannato nome sul braccio" dice. Aggiunge poi, spiegando il motivo del suo gesto: "Mia madre ha sanguinato per me, quindi sto sanguinando per lei. È un affare di famiglia", riferendosi al momento del parto. La madre di Madonna, Madonna Louise Fortin, morì di cancro al seno nel 1963: lei aveva appena cinque anni.