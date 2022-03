Madonna ha un nuovo tatuaggio: l’originale forma geometrica sul polso è un omaggio alla Kabbalah Madonna ha fatto un nuovo tatuaggio e non ci ha pensato su due volte a mostrarlo sui social. Di cosa si tratta? Di un disegno geometrico che rende omaggio alla Kabbalah.

A cura di Valeria Paglionico

I tatuaggi sono la mania del momento, tanto che ormai è quasi impossibile trovare qualcuno che non abbia neppure un segno indelebile impresso sul corpo. Le star lo sanno bene e spesso non esitano a mostrare i loro tattoo sui social, rivelandone anche il profondo significato simbolico. L'ultima ad averlo fatto è stata Madonna, che lo scorso weekend ha ancora una volta decorato la pelle con un disegno molto particolare. Perché ha voluto proprio quell'intricato simbolo geometrico? Ha voluto rendere omaggio alla Kabbalah, la tradizione ebraica ed esoterica a cui si è convertita da decenni.

Il significato del nuovo tatuaggio di Madonna

Madonna non sente affatto il peso dell'età che avanza e, dopo aver sfidato la censura con i capezzoli in vista e aver postato diverse foto super provocatorie, nelle ultime ore ha fatto visita al tatuatore di fiducia. Cosa si è fatta imprimere sulla pelle, per la precisione sulla parte interna del polso? Una strana forma geometrica con linee rette e pallini, ovvero il simbolo della Kabbalah riportato anche sul testo ufficiale della tradizione, Ten Luminous Emanations di Yehuda Ashlag (dettaglio indicato anche dalla popstar stessa nella didascalia dello scatto). Di cosa parla il testo? Del processo di creazione che dal Big Bang ha portato all'origine del nostro universo.

Il nuovo tatuaggio di Madonna

Tutti i tatuaggi di Madonna

Non è la prima volta che Madonna rende pubblicamente omaggio alla Kabbalah, la tradizione mistica e spirituale che segue da anni, anche in alcuni suoi album passati (primo tra tutti Ray of Light) ha spesso spiegato perché fosse tanto legata ai suoi principi. La cantante crede in un Dio che ha creato il mondo, in un Dio che non si deve temere, in un Dio a cui bisogna rendere grazie senza alcuna idolatria. Non sorprende, dunque, che il quarto tatuaggio sia dedicato proprio a un dettaglio simile. Il disegno indelebile arriva dopo quello dedicato ai figli, quello rosso fatto dopo l'uscita dell'album Madame X e quello con la scritta in ebraico che significa "baciato". Quale sarà il suo prossimo colpo di testa?