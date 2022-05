Ludovica ed Eleonora Valli in rosa alle nozze di Beatrice: rischiano di cadere con gli abiti coordinati Ludovica ed Eleonora Valli, le sorelle di Beatrice, sono state scelte come damigelle al suo matrimonio con Marco Fantini. Le due hanno sfoggiato dei romantici abiti rosa coordinati, peccato solo che abbiano rischiato di inciampare nella gonna.

A cura di Valeria Paglionico

Beatrice Valli e Marco Fantini sono diventati ufficialmente marito e moglie: ieri, dopo due anni di continui rinvii a causa della pandemia, è stato finalmente celebrato il loro matrimonio. La cerimonia si è tenuta a Capri ed è stata un vero e proprio sogno. I due hanno pronunciato il fatidico sì su una meravigliosa terrazza che dà sul mare, circondati dai familiari e dagli amici più cari, da Aurora Ramazzotti a Elettra Lamborghini. La sposa ha puntato tutto su due splendidi abiti bianchi, mentre per le damigelle, ovvero le sorelle Ludovica ed Eleonora, ha preferito dei delicati look coordinati in rosa pastello. L'unico piccolo inconveniente? Le due hanno rischiato di inciampare nelle lunghe gonne.

I look coordinati delle damigelle di Beatrice Valli

Beatrice Valli ha scelto le sorelle Ludovica ed Eleonora come sue damigelle d'onore alle nozze con Marco Fantini e per l'occasione non poteva che fargli sfoggiare dei look coordinati romantici ed eleganti. Le due hanno indossato due vestiti coordinati firmati Atelier Emè dello stesso colore, il rosa pastello, differenziando però per il modello. Ludovica ha scelto una sirena con lo scollo a cuore avvitata sul busto ma con la gonna svasata, mentre Eleonora ha preferito una variante con le spalline sottili e la gonna di tulle ricoperta di perline (le stesse che hanno decorato il coprispalle della sorella influencer). Nessun accessorio pomposo o esuberante, le due hanno completato il tutto con una borsetta in tinta e con delle acconciature chic: capelli sciolti per Ludovica, raccolto bon-ton per Eleonora.

Ludovica Valli con la figlia

L'incidente sfiorato al matrimonio dei "Vallini"

In quante durante una cerimonia di nozze hanno rischiato di cadere tra tacchi a spillo e gonne lunghe? È proprio quanto capitato alle sorelle Valli mentre scendevano le scale che le hanno portate sull'altare al fianco di Beatrice e Marco. Ludovica, in particolare, stava per scivolare ma, tenendo stretta la mano di Eleonora, è riuscita a evitare "la tragedia", anche se per poco non trascinava la sorella con sé. Poco dopo la fine del rito l'influencer non ha potuto fare a meno di parlare dell'accaduto sui social, condividendo anche l'esilarante video della caduta sfiorata (ormai diventato virale).

Leggi anche Il matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini: due abiti da sposa con strascico e cristalli