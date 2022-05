Beatrice Valli si prepara al matrimonio: a Capri sfoggia crop top e sandali firmati Marco Fantini e Beatrice Valli si sposeranno il 29 maggio 2022 a Capri: l’influencer è già arrivata sull’isola, dove ha sfoggiato un look vacanziero decisamente glamour.

A cura di Beatrice Manca

Dopo quasi tre anni di attese e rinvii, il gran giorno è arrivato: Beatrice Valli sposerà Marco Fantini nella suggestiva cornice dell'isola di Capri. La cerimonia sarà domenica al tramonto, ma i futuri sposi sono già arrivati sull'isola per mettere a punto gli ultimi dettagli e rilassarsi insieme alla famiglia. Tra un trattamento di bellezza e uno sguardo ai preparativi, l'influencer ha sfoggiato un look vacanziero decisamente glamour con un dettaglio di lusso!

Il matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini

Sui social Beatrice Valli ha risposto alle domande dei follower sulle nozze, svelando qualche dettaglio in più. La cerimonia si svolgerà alle 18 di domenica 29 maggio e la scelta della location è ricaduta su Capri, un'isola unica al mondo. Niente foto in motoscafo però: l'influencer ha confessato di soffrire il mal di mare. Massimo riserbo sul vestito, che sarà una sorpresa. L'emozione della futura sposa è alle stelle: la proposta di matrimonio è arrivata nel 2019 a Parigi ma da allora le nozze sono state rimandate per via della pandemia. Nel frattempo la coppia ha avuto due bambine, Bianca e Azzurra.

Beatrice Valli con la famiglia a Capri per il matrimonio

Beatrice Valli a Capri veste in coordinato con i bambini

Per la futura sposa fervono i preparativi: manicure, trattamenti di bellezza e maschere al viso. Nel frattempo però ha approfittato del caldo già estivo per rilassarsi in spiaggia con i bambini: il primo look a Capri è una tutina elasticizzata con un ricamo bianco e marrone, composta da crop top con allacciatura all'americana e pantaloni a vita alta. Il completino Seventies, comodo e glamour, è stato abbinato a un cardigan in lurex color bronzo e a sandali di lusso: Beatrice Valli indossa le famose Oran di Hermès, le "ciabattine" flat con l'iconica H che abbraccia il piede. I sandali, disponibili in vari colori, sono in vendita sul sito del brand a partire da 510 euro.

Leggi anche Beatrice Valli in bianco come una sposa: paillettes e tacchi per la proposta di matrimonio a Parigi

I sandali Oran di Hermès

Nelle foto a Capri Beatrice Valli è radiosa e sorridente mentre posa con l'intera famiglia: anche i suoi bambini sono vestiti di bianco e di marrone (due classici estivi) in coordinato con la mamma. La piccola Azzurra indossa uno scamiciato color nocciola, mente Bianca un vestito chiaro con i bottoni, abbinato a sandali marroni. Camicia bianca anche per Alessandro, il fratello maggiore (nato da una precedente relazione della valli). L'intera famiglia aspettava con ansia questo momento: chissà come ci stupirà con l'abito bianco!