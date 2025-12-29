stile e Trend
Lo scollo alla Bardot era il preferito dell’attrice: ha reso le spalle nude un gesto di disinvoltura

Brigitte Bardot ha lasciato un segno indelebile nella moda. Ha dato il nome a una scollatura molto in voga, la sua preferita, tratto distintivo dei suoi look.
A cura di Giusy Dente
Brigitte Bardot nel 1955
Brigitte Bardot nel 1955

Con la morte di Brigitte Bardot, il mondo saluta una diva dallo stile iconico: attrice amatissima, donna dalla vita amorosa tormentata, idolo di una generazione che in lei vedeva un simbolo di libertà ed emancipazione femminile. Brigitte Bardot è morta a 91 anni: da tempo era lontana dalle scene, abbandonate quando era all'apice del successo a soli 39 anni. Aveva rinunciato alla vita glamour e alla fama internazionale per dedicarsi all'attivismo: si impegnava per la tutela degli animali, la lotta alla vivisezione, alla caccia e all'abbandono.

Vera musa degli anni Sessanta e Settanta, ha lanciato mode e mostrato un nuovo modo di essere donna, in un'epoca in cui la libertà non era affatto scontata e anzi il Paese era molto conservatore, rigido su certe tematiche. Lei, invece, le ha sdoganate, facendosi portavoce di una femminilità disinibita, audace, provocatrice; una femme fatale che non si tira indietro, che sfida i giudizi e il perbenismo. Lo ha fatto con le sue scelte di vita e con quei look semplici eppure perfetti, in cui il corpo veniva esaltato con fierezza e orgoglio, senza vergogna, senza timore.

Brigitte Bardot ha segnato per sempre il cinema, ma anche il mondo della moda. Nel suo guardaroba c'erano soprattutto le gonne a ruota che segnavano bene il punto vita, le maglie a righe abbinate ai pantaloni Capri, gli accessori per i capelli dai fiocchi ai foulard. Con lei il bikini è stato definitivamente sdoganato. Come dimenticare le foto scattate a Cannes, nel 1952: fu uno scandalo il suo due pezzi al Festival del Cinema, esibito dinanzi al pubblico e alla stampa. È stata anche la prima a farsi vedere in topless. Amava le scarpe comode e col tacco bassissimo. Non a caso, proprio per lei il marchio Repetto inventò la ballerina Cendrillon da passeggio, ispirata alle scarpette da ballo delle danzatrici francesi.

Brigitte Bardot nel 1960
Brigitte Bardot nel 1960

L'attrice ha anche dato il nome a una scollatura molto in voga ancora oggi, gettonatissima sulle passerelle e molto amata dalle celebrità, che la sfoggiano nelle occasioni speciali e sui red carpet. Si chiama proprio come lei: scollo alla Bardot. Il tributo è venuto spontaneo, visto che lo indossava regolarmente: era il suo personale must have. Si tratta della scollatura a barca, che lascia le spalle nude col collo in primo piano. È un tratto distintivo dei look di scena della cantante Adele, ma lo abbiamo visto anche addosso a Kate Middleton. Ovviamente, non è stata davvero Brigitte Bardot a "inventarlo".

Kate Middleton con lo "scollo alla Bardot"
Kate Middleton con lo "scollo alla Bardot"

Il merito spetta al couturier Charles Frederick Worth, nel lontano Ottocento, quando aveva fatto la sua primissima comparsa: lo aveva pensato per principesse e regine, immaginandolo dunque su abiti sontuosi e lussuosi, assolutamente esclusivi. In effetti, negli anni a venire si è sempre pensato a questa scollatura come qualcosa di elegante e raffinato da sfoggiare per look da occasioni speciali, da cerimonia prevalentemente.

Brigitte Bardot nel 1955
Brigitte Bardot nel 1955

Invece Brigitte Bardot lo ha introdotto nel quotidiano, dandogli una valenza nuova: era il simbolo di una donna consapevole e padrona del proprio corpo. Era diventato un gesto di disinvoltura e di apertura, con lei. Lo scollo alla Bardot ha diverse profondità: c'è quello che enfatizza di più il seno dandogli maggiore volume, quello arrotondato, quello dritto che accompagna la larghezza delle spalle, perfetto per dare un'illusione ottica a chi ha la parte superiore più piccola rispetto ai fianchi. Le differenti declinazioni giocano con le diverse forme del corpo, si adattano allo stile in cui ci si sente più a proprio agio: se si vuole risultare più accattivante o più romantica.

