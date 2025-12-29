Lo scollo alla Bardot era il preferito dell’attrice: ha reso le spalle nude un gesto di disinvoltura

Brigitte Bardot nel 1955

Con la morte di Brigitte Bardot, il mondo saluta una diva dallo stile iconico: attrice amatissima, donna dalla vita amorosa tormentata, idolo di una generazione che in lei vedeva un simbolo di libertà ed emancipazione femminile. Brigitte Bardot è morta a 91 anni: da tempo era lontana dalle scene, abbandonate quando era all'apice del successo a soli 39 anni. Aveva rinunciato alla vita glamour e alla fama internazionale per dedicarsi all'attivismo: si impegnava per la tutela degli animali, la lotta alla vivisezione, alla caccia e all'abbandono.

Vera musa degli anni Sessanta e Settanta, ha lanciato mode e mostrato un nuovo modo di essere donna, in un'epoca in cui la libertà non era affatto scontata e anzi il Paese era molto conservatore, rigido su certe tematiche. Lei, invece, le ha sdoganate, facendosi portavoce di una femminilità disinibita, audace, provocatrice; una femme fatale che non si tira indietro, che sfida i giudizi e il perbenismo. Lo ha fatto con le sue scelte di vita e con quei look semplici eppure perfetti, in cui il corpo veniva esaltato con fierezza e orgoglio, senza vergogna, senza timore.

Brigitte Bardot ha segnato per sempre il cinema, ma anche il mondo della moda. Nel suo guardaroba c'erano soprattutto le gonne a ruota che segnavano bene il punto vita, le maglie a righe abbinate ai pantaloni Capri, gli accessori per i capelli dai fiocchi ai foulard. Con lei il bikini è stato definitivamente sdoganato. Come dimenticare le foto scattate a Cannes, nel 1952: fu uno scandalo il suo due pezzi al Festival del Cinema, esibito dinanzi al pubblico e alla stampa. È stata anche la prima a farsi vedere in topless. Amava le scarpe comode e col tacco bassissimo. Non a caso, proprio per lei il marchio Repetto inventò la ballerina Cendrillon da passeggio, ispirata alle scarpette da ballo delle danzatrici francesi.

Brigitte Bardot nel 1960

L'attrice ha anche dato il nome a una scollatura molto in voga ancora oggi, gettonatissima sulle passerelle e molto amata dalle celebrità, che la sfoggiano nelle occasioni speciali e sui red carpet. Si chiama proprio come lei: scollo alla Bardot. Il tributo è venuto spontaneo, visto che lo indossava regolarmente: era il suo personale must have. Si tratta della scollatura a barca, che lascia le spalle nude col collo in primo piano. È un tratto distintivo dei look di scena della cantante Adele, ma lo abbiamo visto anche addosso a Kate Middleton. Ovviamente, non è stata davvero Brigitte Bardot a "inventarlo".

Kate Middleton con lo "scollo alla Bardot"

Il merito spetta al couturier Charles Frederick Worth, nel lontano Ottocento, quando aveva fatto la sua primissima comparsa: lo aveva pensato per principesse e regine, immaginandolo dunque su abiti sontuosi e lussuosi, assolutamente esclusivi. In effetti, negli anni a venire si è sempre pensato a questa scollatura come qualcosa di elegante e raffinato da sfoggiare per look da occasioni speciali, da cerimonia prevalentemente.

Brigitte Bardot nel 1955

Invece Brigitte Bardot lo ha introdotto nel quotidiano, dandogli una valenza nuova: era il simbolo di una donna consapevole e padrona del proprio corpo. Era diventato un gesto di disinvoltura e di apertura, con lei. Lo scollo alla Bardot ha diverse profondità: c'è quello che enfatizza di più il seno dandogli maggiore volume, quello arrotondato, quello dritto che accompagna la larghezza delle spalle, perfetto per dare un'illusione ottica a chi ha la parte superiore più piccola rispetto ai fianchi. Le differenti declinazioni giocano con le diverse forme del corpo, si adattano allo stile in cui ci si sente più a proprio agio: se si vuole risultare più accattivante o più romantica.