È morta Brigitte Bardot, l’attrice icona del cinema aveva 91 anni

Addio a Brigitte Bardot, icona di femminilità tra gli Anni Cinquanta e Sessanta, modella e attrice, che ha recitato in oltre 40 film di successo. Aveva 91 anni. L’addio alle scena a soli 39 anni e, poco dopo, l’impegno a difesa dei diritti degli animali.

È morta Brigitte Bardot. Lo rende noto la Fondazione che porta il suo nome. L'attrice, icona del cinema e di sensualità negli Anni Cinquanta e Sessanta, aveva 91 anni. A metà ottobre era stata ricoverata a Tolone in condizioni preoccupanti a causa di una grave patologia. Il 24 novembre la notizia di un secondo ricovero, sempre a Tolone, che sarebbe durato circa 10 giorni. "Non riesco a muovermi ma non mi lamento", aveva raccontato in occasione dei suoi 90 anni, compiuti nel settembre 2024. Nel corso della sua lunga carriera è stata anche modella e cantante, oltre che volto di film di successo come La ragazza del peccato, La verità, Viva Maria!, Shalako. Ha lasciato le scene nel 1973, poco prima di compiere 40 anni, e si è poi dedicata a cause animaliste, fondando un'associazione per la protezione degli animali che porta il suo nome. Il presidente francese Emmanuel Macron l'ha ricordata con parole colme di gratitudine: "I suoi film, la sua voce, la sua gloria abbagliante, le sue iniziali, i suoi dolori, la sua generosa passione per gli animali, il suo volto diventato Marianne: Brigitte Bardot ha incarnato una vita di libertà. Esistenza francese, splendore universale. Ci ha emozionato. Piangiamo una leggenda del secolo".

Brigitte Bardot e gli inizi nel mondo della moda

Nata a Parigi nel 1934, Bardot ha iniziato la sua carriera come ballerina di danza classica, disciplina a cui si è avvicinata a soli 7 anni. A 15 si è iscritta al Conservatorio di Parigi, ma nello stesso anno la moda entra è entrata a far parte della sua vita dandole una direzione inaspettata: la direttrice dell'epoca della rivista Elle, Hélène Lazareff, amica della madre, l'ha scelta come modella per alcuni servizi fotografici. Nel 1949 ha posato sulla copertina di Elle France, diventando uno dei volti più apprezzati e fotografati di quegli anni e attirando l'attenzione anche del cinema.

Brigitte Bardot negli Anni Sessanta

Il successo di Brigitte Bardot come attrice

Brigitte Bardot ha debuttato come attrice nel 1952 nel film francese Le Trou Normand. Complice la notorietà grazie agli esordi come modella, negli anni la sua rilevanza come attrice è cresciuta sempre di più: nel 1956 ha recitato in E Dio… creò la donna, diretto da Roger Vadim (diventato poi il suo primo marito), poi in progetti come Atto d'amore, Manina ragazza senza veli, Tradita, Ragazze Folli. E ancora Elena di Troia, La sposa troppo bella, Una parigina, La ragazza del peccato, Sexy Girl, Babette va alla guerra, Viva Maria!, Il disprezzo. Nel corso della sua carriera ha recitato in oltre 40 film, diventando un'icona di femminilità e sensualità tra gli Anni Cinquanta e Sessanta.

Brigitte Bardot nel 1957 sul set d Le Parisienne

Il ritiro dalle scene e gli ultimi anni

Dopo oltre 20 anni di carriera, tra copertine di riviste di moda e film dal successo internazionale, Brigitte Bardot ha deciso di allontanarsi dalle scene. Il ritiro è avvenuta nel 1973 a 39 anni. Il suo ultimo film è stato Colinot l'alzasottane. Sarebbero diversi i motivi che hanno portato l'attrice a dedicarsi ad altro, a cominciare dal rapporto complicato con la popolarità e la propria immagine.

Dopo l'addio al cinema, Bardot ha iniziato a dedicarsi con impegno all'attivismo e a combattere per i diritti degli animali. Nel 1986 ha fondato un'associazione che porta il suo nome e che si occupa della tutela degli animali, lotta alla vivisezione e campagne contro la caccia e l'abbandono. Non è più tornata a recitare e solo occasionalmente rilascia interviste. Nel settembre 2024 ha compiuto 90 anni e in un'intervista a Le Monde ha raccontato: "Non so se sono vecchia e non lo voglio sapere. Semplicemente continuo a vivere più a lungo che riesco. Non posso lamentarmi, quando ti lamenti fai incaz*are tutti".