Brigitte Bardot operata a Tolone: è in condizioni preoccupanti, ricoverata da tre settimane

La notizia del ricovero dell’attrice ha scosso il mondo del cinema e i suoi numerosi fan: purtroppo è afflitta da una patologia grave. Ecco tutti gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Brigitte Bardot è stata operata presso l'ospedale privato Saint-Jean di Tolone, dove si trova ricoverata da tre settimane. Secondo quanto riporta la stampa transalpina, l'icona del cinema francese, che ha compiuto 91 anni lo scorso 28 settembre, è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Sarebbe in condizioni preoccupanti.

Un ricovero prolungato: le condizioni di salute di Brigitte Bardot

Fonti francesi riferiscono che l'intervento sarebbe legato a una patologia grave. Le condizioni dell'attrice restano "preoccupanti", sebbene si parli di possibili dimissioni nei prossimi giorni. Non è la prima volta che l'attrice affronta problemi di salute significativi. Nel gennaio 2023, Bardot era già stata ricoverata per insufficienza respiratoria. Nel 2024 raccontò la vita a 90 anni: "Non riesco a muovermi ma non mi lamento".

L'ultimo lavoro prima del ricovero

Solo poche settimane prima del ricovero, Bardot aveva pubblicato "BBcédaire", un libro-diario scritto tra il 2020 e il 2025, in cui raccontava pensieri, ricordi e le battaglie dell'ultima fase della sua vita. Un'opera che assume ora un significato ancora più profondo alla luce delle sue attuali condizioni di salute.

Un'icona del cinema e della cultura francese

Brigitte Bardot rappresenta uno dei simboli più potenti della cinematografia e della cultura francese del Novecento. Diventata un'icona di bellezza e sensualità negli anni '50 e '60, ha rivoluzionato l'immagine femminile sul grande schermo. Dopo aver abbandonato il cinema nel 1973, all'apice della carriera, ha dedicato la sua vita alla difesa dei diritti degli animali, fondando nel 1986 la "Fondation Brigitte Bardot", organizzazione che continua ancora oggi a battersi per la protezione della fauna selvatica.

Una vita privata a dir poco turbolenta

La vita privata di Bardot è stata sempre sotto i riflettori dei media. L'attrice ha avuto quattro matrimoni, il primo all'età di sedici anni con il regista Roger Vadim, da cui divorziò nel 1957. Seguì quello con l'attore Jacques Charrier nel 1959, padre del suo unico figlio Nicolas-Jacques, nato nel 1960. Nel 1966 sposò il playboy tedesco Günter Sachs, un'unione conclusasi nel 1969. Il suo matrimonio più duraturo è stato l'ultimo, celebrato nel 1992 con Bernard d'Ormale, esponente politico del Fronte Nazionale.

La sua vita sentimentale è stata segnata anche da relazioni con personalità di spicco come Jean-Louis Trintignant, Gilbert Bécaud, Raf Vallone, Sacha Distel, Sami Frey, Serge Gainsbourg e il playboy italiano Gigi Rizzi.