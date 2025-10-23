Brigitte Bardot smentisce la notizia della sua morte, la fonte rilancia sui social: “Non è lei a scrivere”

Nelle ultime ore, sui social, l’influencer francese Aqababe ha diffuso la notizia della morte di Brigitte Bardot. Il post è diventato virale in poco tempo, spingendo l’attrice a intervenire personalmente per smentire sul suo profilo X. Il blogger, però, rilancia: “Non è lei a scrivere, lo scoprirete quando tra poco verrà annunciata ufficialmente la morte”.

Nelle ultime ore, sui social, l'influencer francese Aqababe ha diffuso la notizia della morte di Brigitte Bardot, dichiarando di essere in possesso di informazioni esclusive. Il post è diventato virale sul web in poco tempo, spingendo l'attrice a intervenire personalmente per smentire attraverso il suo profilo X. Il blogger, però, rilancia: "Non è lei a scrivere, lo scoprirete quando tra poco verrà annunciata ufficialmente la morte". Bardot era stata dimessa dall'ospedale poco meno di una settimana fa, dopo essere stata ricoverata a causa di problemi di salute di natura non specificata.

La notizia della morte e l'intervento dell'attrice

Tutto è partito da una notizia pubblicata dall’influencer francese Aqababe, nome d’arte di Aniss Zitouni, 27 anni, che su Instagram conta quasi 1 milione e mezzo di followers. Da alcuni media esteri come il Daily Mail viene descritto come un profilo "specializzato in notizie sulle celebrità nel suo paese d'origine", ma che spesso vengono rivelate "senza etica", come si legge su Le Monde. Il blogger – di fatti – aveva annunciato la morte di Bardot con toni solenni, sostenendo nel tweet di essere in possesso di "informazioni esclusive": "La sua bara è stata ordinata a Saint-Paul-de-Jarrat, nel dipartimento dell’Oise (Ariège). Un’icona se n’è andata, lasciando un’eredità indimenticabile e un’impronta eterna nei cuori dei francesi", aveva scritto. Un post che ha immediatamente fatto il giro del web, prima di essere eliminato dopo l'intervento di Bardot. L'attrice, infatti, è intervenuta con un post ironico su X: “Non so chi sia l’idiota che ha diffuso questa fake news sulla mia scomparsa, ma sappi che sto bene e non ho intenzione di inchinarmi. Un consiglio ai saggi”, le parole.

La replica di Aqababe

Nonostante la smentita ufficiale, Aqababe non ha fatto un passo indietro. Al contrario, in un nuovo post ha rilanciato la notizia insinuando che non sarebbe Bardot in persona a gestire il suo account X: “Ho cancellato il mio tweet esclusivo sulla morte di Brigitte Bardot. Non è lei a gestire Twitter, lo scoprirete quando l’AFP annuncerà ufficialmente la morte". Una risposta che ha riacceso il dibattito online e attirato nuove critiche nei suoi confronti.

Chi è Aqababe, le notizie esclusive sui Vip e i problemi legali

Aqababe, al secolo Aniss Zitouni, è originario di Lione e ha costruito la sua community sui social fin da quando era molto giovane, cominciando a diffondere notizie esclusive sui personaggi del mondo dello spettacolo e della Tv francese. Tuttavia, come riferito da Le Monde, spesso queste informazioni sono state diffuse senza seguire particolari principi etici, come avrebbe ammesso lui stesso nel corso di un'intervista con l'influencer Sam Zirah, nel gennaio 2023. In quell'occasione, spiegò di essere diventato noto sui social dopo aver rivelato foto intime di Astrid Nelsia, volto noto dei reality francesi, senza il suo consenso. A questo tipo di comportamenti si aggiungono vere e proprie denunce, di cui nello specifico cinque sono state visionate da Le Monde, sporte contro di lui lo scorso aprile. I reati di cui è stato accusato sono di pratiche commerciali ingannevoli, frode e abuso di fiducia, espressione che si riferisce a un comportamento che sfrutta il rapporto di fiducia per trarre un vantaggio illecito o causare un danno, configurando vari reati come l'appropriazione indebita.

Aniss Zitouni, conosciuto come Aqababe

Il precedente ricovero e le nuove speculazioni

La notizia falsa è arrivata pochi giorni dopo un altro episodio che aveva preoccupato i fan: il quotidiano francese Var-Matin aveva infatti rivelato che Bardot era stata ricoverata a Tolone per quasi tre settimane. Una notizia vera, che però si riferiva a un ricovero già concluso. La combinazione tra il recente problema di salute e il post di Aqababe ha alimentato la confusione, fino all’intervento diretto della stessa attrice.