Brigitte Bardot dimessa dopo l’intervento in ospedale: si riposa a casa, chiede rispetto per la sua privacy

Brigitte Bardot è stata dimessa dall’ospedale ed è rientrata nella sua residenza, convalescente, dopo aver subito un lieve intervento chirurgico presso una clinica di Tolone, nel sud della Francia. Oggi 91enne, “si sta riposando a casa, e il suo entourage precisa che “non risponderà ad alcuna sollecitazione pur ringraziando tutti, affinché si rispettino la sua intimità e tranquillità”.

Brigitte Bardot è stata dimessa dall'ospedale ed è rientrata nella sua residenza, convalescente, dopo aver subito un lieve intervento chirurgico presso una clinica di Tolone, nel sud della Francia. La notizia è stata diffusa dalla segreteria dell'ex attrice e oggi attivista per i diritti degli animali, citata dall'agenzia France Presse. L'attrice, che negli anni Settanta ha abbandonato la carriera cinematografica per dedicarsi interamente alla difesa degli animali, so è sempre divisa tra la leggendaria villa La Madrague, a Saint-Tropez, e una seconda dimora più isolata, La Garrigue, dove ha condotto una vita campestre, circondata da molti animali, con una cappella privata annessa alla struttura.

L'icona del cinema francese, oggi 91 anni, è stata "brevemente ricoverata" nella clinica privata Saint-Jean di Tolone. Le fonti vicine all'attrice hanno precisato che l'intervento si è svolto "in modo particolarmente soddisfacente", e che ora la diva francese "si sta riposando a casa, non risponderà ad alcuna sollecitazione pur ringraziando tutti, affinché si rispettino la sua intimità e tranquillità".

Brigitte Bardot con i suoi animali

Brigitte Bardot ha voluto inoltre esprimere la sua gratitudine a "tutti coloro che si sono interessati al suo stato di salute", ringraziandoli, e un altro pensiero è andato "all'equipe chirurgica nonché l'insieme del personale che ha vegliato alla sua riabilitazione".

Le sue condizioni di salute avevano destato preoccupazione dopo che l'agenzia di stampa France Presse, citando diversi media regionali tra cui Nice-Matin e La Dépêche du Midi, aveva diffuso la notizia di un intervento chirurgico legato a una malattia grave, la cui natura non è stata precisata. L'entourage dell'attrice aveva taciuto mentre sulla stampa locale aumentavano i dettagli su condizioni di salute considerate preoccupanti,

Lo scorso maggio, in un'intervista rilasciata a BFMTV, Brigitte Bardot aveva spiegato di vivere ormai da tempo come "una contadina", circondata da mucche, maiali, cani, gatti, il suo asino e persino un pony. In quell'occasione, aveva anche rivelato di non possedere "né telefono portatile, né computer".