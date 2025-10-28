Belve, Isabella Rossellini: “Rinunciai all’eredità di mio padre. Malata per oltre un anno, ho reimparato a camminare”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Belve 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Isabella Rossellini è stata ospite di Francesca Fagnani stasera, nella prima puntata di Belve. Attrice e modella di fama internazionale, da anni vive con i suoi animali in una fattoria nello stato di New York: "Il mio pregio? L'allegria, mi diverto a star con me stessa perché mi faccio ridere", ha dichiarato. Ha ripercorso la sua vita rispondendo sinceramente alle domande della giornalista: dai rapporti in famiglia e la vita privata alla carriera. Single da 25 anni, ha avuto un solo uomo in questi anni la cui relazione è durata pochi mesi: "Ho scoperto che era sposato ed è finita". Presentata come "una star internazionale che "ha conquistato il mondo con un dente scheggiato", ha rivelato che quel dente glielo ruppe il fratello: "Il dente me lo ha rotto mio fratello con una cornetta. Ora, invecchiando, non si vede più tanto".

"Mi vesto da uomo perché non posso indossare tacchi"

Alla domanda che "Belva si sente?", ha risposto: "L'orca, anche loro vanno in menopausa questo vuol dire che è un fatto evolutivo". Isabella Rossellini ha continuato: "Non credo di essere permalosa, ma a volte mi sono offesa. Sono un po' bugiarda, ma racconto storie e le faccio più divertenti. Le trasformo. Poi mi dimentico cosa veramente è successo", ha raccontato di sé. "Mi vesto da uomo non perché voglio essere maschile, ma ho male alla schiena. Sono nata con la scoliosi, mi sono operata due volte. Non posso mettere tacchi e vestirsi da uomo si è eleganti" – ha continuato – "Mi sento allegra, ma non sono sexy. Mi ha sempre fatto impressione (ride, ndr), ma mi sono sentita sexy con i mariti ma non con chi non conosco. Mi faceva schifo, mi vergognavo. Non era piacevole". Dopo la nomination all'Oscar "ho cambiato percezione di me stessa", e parlando di qualche episodio in cui ha "fatto la diva", ha rivelato: "Nel cinema si mangia male, in America ti danno da mangiare ogni 6 ore. Cominci a lavorare alle 9 e ti danno il cestino alle 3. Lì mi veniva cattivo umore, avrei voluto un cuoco". "Del successo mi piace che si aprono tante porte, non mi piace l'adulazione. Ci soffro", ha rivelato spiegando che per lei è sempre stata dura partecipare ai red carpet o ai grandi eventi. "Il mio difetto? Sono snob. Quando ero piccola mi dispiaceva quando dicevano che facevo l'attrice per i miei genitori", ha continuato.

"Rifiutai l'eredità di mio padre per non avere debiti", i ricordi della famiglia

Figlia d'arte, l'attrice e modella ha raccontato di aver sofferto "gelosie familiari", in particolare per le sue disponibilità economiche. Alla domanda "Si è sentita sfruttata economicamente?" dalla Fagnani, l'attrice ha così risposto: "No, ma a volte per vergogna di chiedermi dei soldi mi raccontavano tali tragedie che mi veniva il batticuore per la famiglia. Poi scoprivo che tutti quei guai erano meno gravi e quindi mi avrebbero potuto sollevare dal patema d’animo e dalla preoccupazione". Isabella Rossellini ha poi raccontato di aver rifiutato 300mila lire di eredità di suo padre, il regista Roberto Rossellini: "Ho dovuto rinunciare all’eredità, altrimenti avrei preso anche i debiti. Ho avuto la strana sensazione che mio padre che è morto a 71 anni avesse vissuto, per i soldi che ha speso, fino a 81 anni", le parole. "Mia sorella gemella è più intelligente e colta di me, ma molto timida, e questa timidezza l'ha fregata", ha continuato parlando della sua famiglia.

Il ricordo della malattia a 14 anni: "Sentivo di rovinare la vita a mia madre"

"A 14 anni mi operai alla schiena, sono stata malata per un anno e mezzo, ho dovuto reimparare a camminare. Mia madre stette con me, mi sentii in colpa di averle rovinato la vita. Io sapevo che a lei piaceva lavorare e per due anni non lo ha fatto per accudire me" ha ricordato Isabella Rossellini, la cui malattia l'ha spinta a stare sempre attenta alla salute: "Tutta la vita pensavo chissà se potrò camminare. Il dolore è stato terribile". A 16 anni fu vittima di un abuso da parte di "un ragazzo che mi piaceva": "Lo corteggiavo, poi però si è imposto. Ci ho messo molto tempo a capire che anche quello era uno stupro".

La vita privata: "Christian De Sica è come un fratello per me oggi"

Sul servizio fotografico e sulla clip con Madonna, ha ricordato: "Madonna era molto interessata al sesso, non era molto accettato nella società e lei voleva parlarne. Io facevo finta, sono un'attrice. Mi sono divertita di più a fare la suora. Non mi sono mai innamorata di una donna". Isabella Rossellini ha raccontato di parlare molto ai genitori, nonostante siano morti: "Le conversazioni quando le persone care muoiono, non finiscono. Ti cominciano conversazioni mentali. Prima di entrare qui ho chiesto a mamma "di farmi sentire sincera". Parlo ai miei genitori". Fidanzata in passato con Christian De Sica, ha rivelato che oggi lo vede come "un fratello, sento anche sua moglie come sorella". Sul matrimonio ha detto la sua: "Ho sempre vissuto il matrimonio come un impiccio burocratico. Non ho mai sognato di sposarmi, Martin Scorsese lo sposai perché lui ha insistito. Non volevo divorziare, poi mi innamorai di nuovo". "Quando David mi ha lasciato ho avuto dubbio del mio sesto senso. Mi lasciò per un'altra, fu un dolore terribile", ha aggiunto.

"Se esiste il circoletto a Hollywood? Lavorare con amici e persone che si conoscono è normale, sono tra le poche attrici europee accettate in America" ha raccontato la Rossellini che oggi vive a New York. "Mi manca il mio collo. Una belvata? Ho un caro amico, Pietro, che aveva una compagna. Lui doveva badare al cane della moglie, e organizzammo uno scherzo micidiale. Ma lei ci sgamò subito", ha continuato raccontando di sé. Sulle storie dei suoi cortometraggi Green porno, dedicati al sesso degli animali, la Rossellini ha raccontato che "I ragni fanno di tutto, i maschi imprigionano le femmine, fanno i bebé e i bebé si mangiano la mamma", ma sono i barnacle (le patelle) i più evoluti: "Per riprodursi, il maschio ha evoluto un pene lunghissimo. Negli umani ancora non si è arrivato a tanto".