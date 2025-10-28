Isabella Rossellini a Belve: “Single da 25 anni, l’unico amore è stato David Lynch. A 16 anni subii un abuso”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Belve 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Isabella Rossellini è una delle ospiti della prima puntata di Belve, in onda stasera dalle 21.20 su Rai 2. Francesca Fagnani ha intervistato la modella e attrice regalando al pubblico un lungo racconto della sua vita: dalle dichiarazioni sulla famiglia e sulla sfera sentimentale alla sua lunga carriera come modella e attrice, fino al ricordo degli abusi subiti a 16 anni, ecco le anticipazioni dell'intervista in onda stasera.

Le confessioni sulla famiglia e sull'amore: "Sono single da 25 anni"

L'attrice e modella italiana naturalizzata statunitense ha risposto alle domande "graffianti" di Francesca Fagnani, aprendosi a confessioni sulla sua vita e sulla sua famiglia. In particolare delle "gelosie familiari" e di alcune dichiarazioni passate che "mi hanno fatto male": tra queste, quelle del nipote che disse "zia Isabella è la più ricca e questa è una dannazione". L'attrice, allora, ha commentato: "A volte la famiglia mi chiama per problemi che si possono risolvere finanziariamente". Alla domanda di Fagnani se si è sentita "sfruttata" dal punto di vista economico, la risposta: "A volte mi raccontavano tali tragedie e poi scoprivo che tutti quei guai erano meno gravi. Quindi avrebbero potuto sollevarmi dalle preoccupazione chiedendo semplicemente soldi". Rossellini al pubblico di Rai2 ha svelato anche le sue "conversazioni mentali" con i genitori, sorridendo al ricordo dell’eredità – solo 300 mila lire – di suo padre a cui rinunciò, "altrimenti avrei preso anche i debiti". Nel corso della lunga intervista, Fagnani le ha chiesto se è innamorata. "Sono single, non ho un compagno da 25 anni" – ha dichiarato l’attrice – "In questi 25 anni ho avuto 3 mesi di amore con un uomo, poi ho scoperto che era sposato ed è finita. Avevo però dimenticato quanto è meravigliosa la tenerezza. Mi manca". "L’amore della mia vita? David Lynch", ha continuato.

Abusata a 16 anni: "Ci misi tempo a capire che quello che era uno stupro"

"Una sola volta ha parlato di un abuso subito quando aveva 16 anni", le ha poi ricordato la giornalista. Rossellini ha spiegato che "L’abuso era di un ragazzo che mi piaceva, lo corteggiavo, che poi però si è imposto. Ci ho messo molto tempo a capire che anche quello era uno stupro. Credo sia una cosa successa a tante donne".

Durante l'intervista anche un divertente siparietto con la giornalista sulle storie dei suoi cortometraggi Green porno, dedicati al sesso degli animali. "I ragni fanno di tutto" – ha raccontato Rossellini – "Ma sono soprattutto i barnacle (patelle) a catturare l’attenzione. Per riprodursi il maschio ha evoluto un pene lunghissimo. Negli umani ancora non si è arrivato a tanto…".

"La donna bella ha un potere. Ma non mi sento una diva"

Isabella Rossellini non si sente una diva, ha ammesso a Belve, così ha risposto: "Ma dopo la nomination all’Oscar all’improvviso in America non sono più Isabella Rossellini, ma ‘Academy award nominee Isabella Rossellini’. Credo abbia cambiato anche per me la percezione di me stessa". Poi alla domanda "C’è qualcosa che dicono di lei che le dispiace perché non è vero?", ha risposto: "Quando da piccola mi dicevano che facevo l’attrice per approfittare dei miei genitori. Sa il comandamento ‘Onora il padre e la madre’? Quando ho avuto la nomination ho proprio sentito di averlo fatto". Rossellini è stata una delle modelle con il cachet più alto, così l'attrice ha commentato: "In tutti i mestieri che ho fatto, le donne modelle sono pagate più dei modelli uomini. La donna bella ha un potere. Ho lavorato tantissimo come modella. All’inizio, siccome ero molto femminista quando ero giovane, avevo un po’ di difficoltà a essere modella perché mi sembrava di andare dalla parte del nemico, di essere diventare un oggetto. Poi ho detto: no anche l’indipendenza finanziaria è l’essenza dell’indipendenza".