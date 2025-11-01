Le foto porno di Cristina D’Avena create con IA: “Provo schifo, ho sempre voluto un’immagine ultra pulita”

Cristina D'Avena, la voce delle sigle che hanno segnato l’infanzia di intere generazioni, si trova oggi al centro di un inquietante fenomeno digitale: immagini pornografiche realizzate tramite intelligenza artificiale che la ritraggono senza vestiti, e diffuse su un forum sessista assieme a quelle di altre donne dello spettacolo. La cantante ha scelto di rompere il silenzio su questa vicenda, spiegando che per tutta la vita ha salvaguardato un’immagine "ultra pulita".

Il racconto di Cristina D'Avena

In un'intervista al Corriere della Sera, ha spiegato di aver scoperto dell'esistenza di questi contenuti tramite un suo amico giornalista. Dopo anni in cui veniva fotografata mentre i paparazzi tentavano di sorprenderla al mare e lei evitava persino di prendere il sole in topless, ora si ritrova a vedere il proprio viso inserito in immagini create artificialmente che non hanno nulla a che fare con la sua persona: "Mi spiace usare questo termine ma mi ha fatto veramente schifo, è una violazione verso di me ma anche verso le donne in generale". Questa manipolazione, racconta, non è solo un danno all’immagine pubblica, ma produce un forte impatto psicologico: sentirsi ridotta a oggetto, senza controllo su come il proprio corpo e volto vengano utilizzati, le provoca rabbia e frustrazione.

Cos’è il fenomeno dei "nudi IA"

Dietro a queste immagini c’è un vero e proprio mondo parallelo online, dove l’intelligenza artificiale viene usata per creare foto false senza alcun consenso. Si tratta di immagini generate attraverso programmi di deepfake o deepnude, che uniscono il volto reale di una persona a corpi digitali, spesso in pose esplicitamente sessuali. Uno dei forum più discussi ospita addirittura una sezione chiamata "Italian nude VIPs" in cui compaiono i volti di decine di donne dello spettacolo – conduttrici, attrici, influencer – tutte inserite a loro insaputa. In Italia sarebbero già oltre cinquanta le vittime identificate.

Il caso di Francesca Barra

Qualche giorno fa, anche la giornalista e conduttrice Francesca Barra aveva denunciato pubblicamente di aver scoperto sue immagini nude generate con IA. In un'intervista a Fanpage.it, aveva detto di aver sporto denuncia e di aver deciso di parlare pubblicamente della vicenda per sensibilizzare su quello che – a parer suo – rimane un problema di natura culturale, che ha a che fare con la mercificazione del corpo della donna.