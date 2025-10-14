Jolanda Renga minacciata: “Pubblicherò le foto di te nuda se non riceverò 10mila dollari da tua madre Ambra Angiolini”

Brutta disavventura per Jolanda Renga, figlia del cantante Francesco Renga e dell’attrice Ambra Angiolini. La 21enne ha raccontato sui social di aver ricevuto un messaggio di estorsione online, in cui un anonimo le intimava di pagare una somma di denaro per evitare la pubblicazione di presunte foto intime. “Pubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda. Dì pure ad Ambra che se non riceverò 10.000 dollari ti rovinerò la vita”, si legge nel messaggio ricevuto da Jolanda e condiviso da lei stessa su Instagram. Una minaccia che ha spaventato la giovane e messo in allerta la sua famiglia.

La denuncia di Jolanda Renga

La figlia d'arte ha deciso di non restare in silenzio. In una storia Instagram ha raccontato l’accaduto, condannando il gesto e incoraggiando altre ragazze a denunciare episodi simili: “Mi dispiace soprattutto perché nessuna donna dovrebbe sentirsi minacciata se le è capitato di condividere quel genere di foto ed è vergognoso che invece accada così spesso. Non fatevi intimidire da certa feccia umana e cercate subito aiuto. Ovviamente ci siamo subito rivolti alle forze dell’ordine per andare a fondo su questa vicenda”, ha detto.

La ragazza ha poi pubblicato un audio in cui ha spiegato meglio cosa è successo: “Venerdì ho ricevuto questo messaggio e mi sono spaventata, non per la minaccia in sé, perché so che non esistono queste mie foto da nessuna parte, però boh, ho pensato intelligenza artificiale, insomma, le ho pensate veramente tutte, quindi niente, volevo dire se vi è capitato di riceverlo, se lo riceverete mai, ma spero di no, non vi preoccupate". La giovane ha poi raccontato come ha deciso di muoversi: "Ho bloccato il numero e ho chiamato subito mio padre, mia madre, chiunque potesse darmi una mano”. Infine, un messaggio per chiunque si ritrovi in una situazione simile:

Spero che non vi serva che non succeda mai. Però se dovesse succedere davvero niente panico, non rispondete, non date corda, non date soldi soprattutto e basta. Un abbraccio.

Un caso di tentato revenge porn

L’episodio rientra nei casi di tentato revenge porn e cyberbullismo, fenomeni sempre più diffusi online. Jolanda ha chiarito di essere certa che non esistono sue foto compromettenti, ma ha ipotizzato che l’autore del messaggio potesse aver utilizzato strumenti di intelligenza artificiale per creare immagini false, i cosiddetti deep nude. La giovane, insieme ai genitori, ha sporto denuncia alle forze dell’ordine. Una scelta lucida e immediata, che mostra come la prevenzione e la segnalazione restino le armi più efficaci contro le minacce e le estorsioni digitali.