Brigitte Bardot sarà sepolta nel giardino della sua villa a Saint Tropez: “Vicino agli animali che l’hanno salvata”

Brigitte Bardot verrà sepolta nel giardino della sua villa a Saint Tropez, lo ha annunciato l’amica giornalista Wendy Bouchard. L’ultima volontà della diva francese era quella di riposare accanto al mare e agli animali a cui aveva dedicato la sua vita.

L'ultima volontà di Brigitte Bardot: la sepoltura vicino ai suoi animali

La giornalista ha dichiarato che Bardot aveva espresso la volontà di essere sepolta nel giardino della sua casa, guardando il mare e stando accanto agli animali di cui si era presa cura negli anni che aveva vissuto lontano dal cinema. Un desiderio, quindi, che verrà rispettato. Bouchard ha dichiarato ai microfoni di Franceinfo: "Voleva rifondere il suo corpo con questa terra che ha visto soffrire molti esseri, ma che ha anche visto il suo impegno", poi ha spiegato che l'attrice sarà inumata seguendo un rito semplice e sobrio, come da sua richiesta. Non è sempre possibile seppellire una bara all'interno di una proprietà privata, esclusi casi eccezionali e sempre approvati su richiesta al prefetto di dipartimento che, sembrerebbe, abbia dato legittimità alla sepoltura. L'amica e giornalista si era poi soffermata sull'importanza di quest'ultima volontà di BB, che ancora una volta aveva scelto di non abbandonare gli animali, per i quali si era tanto battuta con la sua fondazione in questi anni: "Gli animali l'hanno salvata. Fin da piccola è cresciuta con loro. Questa tenerezza, che forse non ha avuto nella sua famiglia, le è stata offerta dagli animali".

L'eredità di Brigitte Bardot

Spinoso, poi, è il tema dell'eredità della diva. Tra immobili e royalty derivate dalla sua attività artistica, il patrimonio ammonterebbe ad almeno 65 milioni di euro che, però, sono stati destinati in gran parte alla fondazione che porta il suo nome e con la quale si è impegnata per la tutela degli animali, da quando si è lasciata alle spalle la carriera nel cinema.