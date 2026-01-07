Le cause della morte di Brigitte Bardot svelate dal marito: “Era malata di cancro”

Le cause della morte di Brigitte Bardot, avvenuta lo scorso 28 dicembre, non erano state rese note da nessuno di coloro che negli ultimi mesi della sua vita le erano stati vicino. A rivelarle è stato il marito, Bernard d'Ormale, in un'intervista al settimanale Paris Match, dove ha parlato della malattia che da qualche tempo affliggeva l'attrice: era malata di cancro.

La rivelazione del marito di Brigitte Bardot sulla malattia

L'ex politico francese del Front National, sposato con Bardot dal 1992, ha raccontato in un'intervista: "Brigitte ha resistito molto bene alle due operazioni a cui si è sottoposta per curare il cancro che alla fine le ha tolto la vita". Il riferimento è ai due ricoveri, a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro e di cui si è avuta notizia, senza che però fossero spiegate le motivazioni di entrambe le ospedalizzazioni necessarie per l'attrice. Bernard d'Ormale, però, non ha specificato nemmeno stavolta di che tipo di cancro si trattasse.

I funerali in forma privata

I funerali di Brigitte Bardot, previsti per il 7 gennaio, si svolgeranno in forma privata nella chiesa di Notre-Dame de l'Assomption; dopodiché sarà sepolta nel cimitero marino della città di Saint Tropez, dove ormai si era ritirata da anni, diversamente dalle sue volontà. L'attrice, infatti, avrebbe voluto essere sepolta nel giardino della sua casa La Madrague, accanto ai suoi adorati animali a cui aveva dedicato gran parte della sua vita. Alla cerimonia saranno presenti Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, che la diva aveva sostenuto pubblicamente, e che in suo ricordo aveva dichiarato: "donna eccezionale, incredibilmente francese: libera, indomita e intransigente". Assente, invece, il presidente della Repubblica Emmanuel Macron, che non prenderà parte alla cerimonia sebbene fosse stato il primo a proporre un omaggio nazionale per BB.