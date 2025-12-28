Lo stile iconico di Brigitte Bardot, diva libera e disinibita che tutti volevano imitare

In un’epoca in cui la libertà non era scontata, con i suoi capelli cotonati e i suoi bikini Brigitte Bardot ha creato un mondo in cui per una donna era finalmente possibile scegliere.

E' morta oggi 28 dicembre, all'età di 91 anni la celebre attrice Brigitte Bardot. All'anagrafe era Brigitte Anne Marie Bardot, ma per tutti era semplicemente B.B. La diva ha debuttato come modella, è diventata famosa in tutto il mondo come attrice, si è cimentata come cantante salvo poi lasciare il mondo dello spettacolo per dedicarsi esclusivamente all'attivismo per i diritti degli animali, la causa che l'ha assorbita completamente negli ultimi anni. Nonostante i riflettori si fossero spenti, non ha mai perso il posto che si era conquistata nei cuori dei suoi fan, col suo talento e quella bellezza che negli anni Cinquanta e Sessanta divenne emblema di femminilità. Piaceva agli uomini certo, ma piaceva anche alle donne che ne apprezzavano e imitavano lo stile, dal modo di portare i capelli ai vestiti nel guardaroba.

Le lezioni di stile di Brigitte Bardot

La morte di Brigitte Bardot pone fine alla vita di questa grande artista, ma non scalfisce il segno che ha lasciato nel mondo dello spettacolo tra cinema, musica, moda. La diva se ne è andata a 91 anni, trascorsi all'insegna della libertà. Ex sex symbol degli anni Cinquanta e femme fatale degli anni Sessanta, col suo spirito indomito ha guidato una sorta di rivoluzione, diventando simbolo dell'emancipazione femminile in un'Italia molto conservatrice, poco avvezza a certi guizzi di audacia e provocazione. A quei guizzi lei non si è mai sottratta, seguendo sempre la propria strada.

I capelli biondi sono sempre stati un tratto distintivo, una folta chioma voluminosa spesso acconciata in coda di cavallo o portata con foulard, fasce, fiocchi di velluto o cappelli sulla testa. Nelle foto indossa spesso le ballerine più che i tacchi alti, soprattutto negli scatti delle vacanze a St. Tropez. Basti pensare che il marchio Repetto inventò per lei la ballerina Cendrillon, per accontentare la sua richiesta di avere nella vita di tutti i giorni qualcosa di comodo e leggero, proprio come le scarpette da ballo. L'attrice inventò di fatto un tipo di scollatura che difatti ancora oggi porta il suo nome. Quando ci riferiamo allo scollo Bardot parliamo di quello a barca con le spalle scoperte, che mette in evidenza il collo e lascia libero il décolleté, col viso bene in primo piano.

Con lei il bikini è stato definitivamente sdoganato. Hanno fatto la storia le sue foto scattate a Cannes, quando nel 1952 partecipò al Festival del Cinema con il film Manina, mostrandosi alla stampa e al pubblico in costume da bagno due pezzi. Brigitte Bardot è stata anche la prima a farsi vedere in topless, considerato scandaloso negli anni Sessanta. Capi must del suo guardaroba erano anche i pantaloni Capri e le maglie a righe orizzontali,, tipici di quello stile vacanziero che lei incarnava perfettamente, sempre all'insegna della semplicità. Quando voleva risultare più glamour e femminile, invece, la scelta cadeva spesso sulle gonne a ruota, il trend più in voga negli anni Cinquanta, col punto vita rigorosamente ben in mostra, sostituite nel decennio successivo dalle gonne a trapezio.

Vestirsi come lei significava celebrare il ruolo di guida di una musa che ha ispirato un'intera generazione di donne che in lei vedeva l'incarnazione di un nuovo modo di vivere: senza restrizioni, senza limitazioni, in cui c'era spazio anche per una sessualità più autentica. In un'epoca in cui la libertà per le donne non era affatto scontata, in Brigitte Bardot si intravedeva quel mondo di possibilità a portata di mano, quel mondo in cui era possibile per una donna scegliere (anche del proprio corpo), un mondo così diverso in cui non dover solo subire le scelte altrui. Quello che offriva Bardot non era un sogno a occhi aperti, era reale.