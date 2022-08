Letizia di Spagna, regina in pantaloncini: in vacanza si rilassa con shorts e ciabattine La famiglia reale spagnola si sta godendo le vacanze a Palma de Mallorca: tra bermuda, espadrillas e occhiali da sole sembrano semplici turisti.

Tempo di vacanze anche per i reali: il re Felipe di Spagna ha scelto Palma De Mallorca per godersi un po' di riposo in famiglia, insieme alla moglie Letizia e alle principesse Leonor e Sofia. Immaginatevi lo stupore degli abitanti quando hanno visto la famiglia reale passeggiare tranquillamente in centro, come turisti qualsiasi! La regina di Spagna, in particolare, si sta godendo il relax anche nei look: ha abbandonato tailleur e abiti lunghi per scoprire le gambe con look freschi e colorati. Dopo il minidress low cost diventato virale, Letizia Ortiz sfoggia gli shorts a righe, uno dei modelli più cool dell'estate 2022.

Il look estivo di Letizia di Spagna

Parola d'ordine nei look estivi: classe e semplicità. La regina di Spagna, icona di stile indiscussa, ha deciso di prendersi una pausa dall'etichetta e dai look formali, passeggiando in centro con una semplice camicia bianca e un paio di shorts con cintura e righe sottili bianche blu. I bermuda sono il capo fresco e chic dell'estate: con una camicia basic diventano un passepartout perfetto per le giornate più calde. Neanche il re rinuncia ai bermuda, abbinandoli a una polo celeste e a mocassini beige. Per completare il look Letizia di Spagna ha scelto una tote bag in tessuto e manici in pelle, comoda e capiente, e un paio di espadrillas rasoterra: coda di cavallo, occhiali da sole e via, si è pronte per il mare!

Felipe e Letizia di Spagna con le figlie a Palma De Mallorca

A vederla così Letizia di Spagna sembra coetanea delle figlie Leonor e Sofia, che sfoggiano minidress colorati, rispettivamente fucsia e verde con stampa floreale. Le due principesse hanno ereditato dalla madre la passione per la moda e indossano espadrillas coordinate con i nastri e la zeppa: il perfetto look estivo da copiare in questa giornate di vacanza e relax.