Moda estate 2022: 6 shorts di tendenza per combattere il caldo con stile L’estate è arrivata ed è tempo di rispolverare gli shorts. In denim, in pelle, tinta unita o a righe sottili: i modelli di tendenza e gli abbinamenti visti in passerella.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra Valentino, Emporio Armani, Salvatore Ferragamo

Sul calendario l'estate è appena iniziata, ma il termometro la pensa diversamente: il caldo torrido è arrivato. È ora di abbandonare i jeans per lasciare le gambe libere: come ogni estate, la soluzione più fresca e glamour sono gli shorts. Da Valentino a Dior, da Givenchy a Salvatore Ferragamo, quest'anno le passerelle celebrano gli shorts con colori brillanti e tagli sartoriale. A ognuna il suo: in pelle, in denim, colorati, a righe, a vita alta o micro. Guida agli shorts da comprare subito e agli abbinamenti di tendenza.

1. Gli shorts gli jeans sono intramontabili

Cosa fa più estate di un paio di hot pants di jeans? Niente. Si infilano sopra al bikini, si indossano per un giro in bici e, perché no, anche in città. Gli shorts in denim sono un classico senza tempo, l'alleato discreto di ogni look vacanziero: Blumarine li propone in versione "micro" mentre MSGM punta sul total denim coordinato, giacca e camicia. L'alternativa low cost? Crearli a casa a partire da vecchi jeans, seguendo pochi semplici step.

Gli shorts in demin di Blumarine

2. Gli shorts in pelle, la tendenza Primavera/Estate 2022

La pelle (anche in versione eco e crueltyfree) ci ha fatto compagnia per tutto l'inverno e non ci abbandonerà nemmeno nella stagione calda. Da Brunello Cucinelli a Ermanno Scervino, infatti, i pantaloncini in pelle dominano le passerelle estive. Perfetti di sera, sotto un top reggiseno o una camicia trasparente, per dare un tocco rock ai look da party.

gli shorts in pelle di Ermanno Scervino

3. Gli hot pants a righe tornano di moda

Ricordate i bermuda a righe dell'infanzia? Tornano in passerella in versione glamour, con tagli sartoriali e sfumature pastello. Gi shorts a righe, blu "alla marinara" o arcobaleno, fanno subito sentire la brezza di mare: con una camicia bianca e un paio di sneakers si portano anche in città, aspettando il momento giusto per metterli in valigia e salpare!

I bermuda a righe di GCDS

4. Gli shorts "boxer" sono il must dell'estate

Il modello più audace dell'estate 2022? Gli shorts morbidi con l'elastico in vita che ‘imitano' i boxer da uomo. Givenchy gioca con i contrasti in passerella, abbinandoli al blazer ‘boxy' e il top reggiseno, per un look androgino di grande tendenza.

5. Come abbinare gli shorts a vita alta

A vita alta, anzi altissima: se il ritorno della vita bassa proprio non vi convince le passerelle di Salvatore Ferragamo, Valentino e Michael Kors vi faranno tirare un sospiro di sollievo. Gli shorts a vita alta sono una delle tendenze delle star e sono perfetti di giorno di sera con una camicia sblusata o con un blazer coordinato, in una versione glamour (e sexy) del classico tailleur.

Gli shorts a vita alta di Salvatore Ferragamo

6. Gli shorts colorati per l'estate 2022

Verde prato, giallo ocra, viola o rosa fragola: sulle passerelle Primavera/Estate 2022 gli shorts giocano con tinte vivaci e brillanti. Il tinta unita vince sulle stampe fantasia: l'abbinamento più chic è con una camicia coordinata, come propone Emporio Armani, o a contrasto, come fa Valentino. L'importante è non aver paura di giocare con il colore, abbinando accessori a contrasto.