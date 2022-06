Leone e Vittoria con gli accessori di lusso: quanto costano accappatoio e tazza personalizzati Leone e Vittoria hanno ricevuto dei regali griffati da zia Donatella Versace: si tratta di due accappatoi e due tazze da viaggio personalizzati.

A cura di Giusy Dente

Donatella Versace è molto amica dei Ferragnez. Sia Chiara Ferragni che Fedez si sono rivolti alla stilista per occasioni importanti delle loro vite. Hanno indossato spesso le creazioni della Maison italiana. L'ultima volta è stato il mese scorso in occasione del Met Gala 2022: look nero e oro per la coppia, per la prima volta sul red carpet della famosissima kermesse. Abito Versace anche per l'after party: mini abito bustier rosa, per l'influencer. Prima ancora, era stata la volta dell'adorabile look da principessa moderna sfoggiato alla sfilata evento di Versace by Fendi della Milano Fashion Week. Impossibile dimenticare gli outfit sfoggiati dal rapper sul palco dell’Ariston, al Festival di Sanremo 2020, tutti realizzati appositamente per lui. Ma Donatella Versace è molto di più, di una stilista di fiducia: è una di famiglia e per i piccoli Leone e Vittoria è come una zia. Una zia che ama ricoprire i nipotini di regali griffati.

I regali di zia Donatella per Leone e Vittoria

Zia Donatella Versace ama viziare i suoi nipotini, Leone e Vittoria. L'ultimo regalo fatto ai figli di Fedez e Chiara Ferragni, è identico a quello che aveva fatto alla coppia in occasione del Met Gala. A maggio aveva fatto realizzare per loro degli accappatoi personalizzati e logati, con i rispettivi nomi stampati sulla schiena. Anche per i bambini la stilista ha pensato a degli accappatoi custom. Quello di Leone è blu, quello della sorellina è rosa.

in foto: accappatoio Versace

Sul sito della Maison, il modello base costa 410 euro: presenta logo Versace jacquard e iconica stampa Barocco su maniche e cintura self-tie, doppie tasche e cappuccio. Si può personalizzare aggiungendo applicazioni cucite a mano. Quelli dei bimbi, presentano i nomi scritti sulla schiena. E non è tutto. In mano, hanno entrambi la tazza coi cristalli firmata Versace che si vede anche in mano a Fedez e a Donatella Versace nella serie The Ferragnez.

in foto: tazza da viaggio Versace

Le tazze da viaggio sono interamente ricoperte di cristalli, una rosa e l'altra blu, abbinate agli accappatoi. Il modello base in vendita sul sito, con l'iconico logo della Maison (cioè la Medusa) costa 850 euro. Gli accessori dei due bambini, invece, sono personalizzati e al posto della Medusa hanno le lettere V e L.