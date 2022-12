Leone con la giacca da college, Chiara Ferragni: “Sembra già un teenager” Leone, il figlio maggiore di Chiara Ferragni e Fedez, indossa una giacca speciale: un ricordo di una vacanza di famiglia a Disneyland.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram Stories @chiaraferragni

In casa Ferragnez ci si prepara all'arrivo delle feste tra decorazioni scintillanti, lunghe serate in famiglia e una dose extra di coccole e giochi. Chiara Ferragni documenta su Instagram orgogliosamente ogni istante della quotidianità, specialmente con i figli Leone e Vittoria: i due fratellini crescono in fretta e l'imprenditrice digitale già si immagina il figlio maggiore in versione teenager.

Leone Lucia Ferragni con la giacca college

Leone e Vittoria hanno ereditato dai genitori la passione per la moda: in vista delle feste Chiara Ferragni si diverte a scegliere per loro abitini da principessa e maglioni natalizi. Leone, il figlio maggiore, ha solo 4 anni ma sembra già più grande: sarà perché è alto per la sua età, o perché "copia" i look di papà Fedez. Fatto sta che in famiglia lo considerano già un ometto: Chiara Ferragni si è ‘emozionata' pensando a suo figlio adolescente. Il motivo? Durante una serata in famiglia Leone ha indossato una varsity jacket blu, la giacca bicolore in stile college con i bottoni, le maniche a contrasto e i polsini colorati. Non si tratta di un modello griffato ma un ricordo di una vacanza di famiglia a Disneyland Paris, come riporta il logo sul taschino.

La giacca Disneyland Paris

La cena di famiglia con la zia Francesca Ferragni

La madre lo ha immortalato in una posa imbronciata, con il ciuffo spettinato e una zucchina tra le labbra a mo' di sigaretta, scrivendo: "Sembra un teenager qui!". Battute a parte, per l'adolescenza c'è tempo: Leone deve iniziare le scuole elementari ma è già un piccolo prodigio in inglese. Intanto si gode l'infanzia con la sorellina e il cuginetto Edoardo, il figlio della zia Francesca Ferragni, presente alla cena di famiglia per il compleanno di Marco Ferragni. Assente solo l'altra sorella, Valentina Ferragni, che si sta godendo alcuni giorni a Roma: presto arriverà Natale e sarà il momento di riunire la famiglia al completo!